Utrata jędrności, zmarszczki oraz poszarzała cera to zmora wielu kobiet dojrzałych. Wypróbuj te genialne patenty na pielęgnację skóry po 50-tce

Sposoby na zmarszczki i utratę jedności skóry. Kosmetyki triki dla kobiet po 50-tce

Procesy starzenia się skóry są niemożliwe do całkowitego zatrzymania i wyeliminowania. Można je jednak skutecznie spowolnić i zredukować. Kluczem do młodego wyglądu skóry jest tryb życia, picie wody, genetyka oraz dobrze dobrana pielęgnacja. Ta ostatnia jeżeli się wykonywana regularnie może zdziałać prawdziwe cuda. Kobiety po 50-tce powinny wybierać kosmetyki o działaniu mocno odżywczym, nawilżającym oraz skondensowanie składniki przeciwzmarszczkowe, jak retinole. Możesz do swojej pielęgnacji wprowadzić również kwasy, które mają wysokie działanie i genialnie radzą sobie między innymi z przebarwieniami.

Wraz z wiekiem nasza skóra przestaje produkować potrzebne jej ilości kolagenu. To białko, które jest swoistym budulcem łączącym komórki Jest jednym ze składników budujących kości, chrząstki, naczynia krwionośnie oraz rogówki oczów. Dobrym rozwiązaniem jest suplementowanie kolagenu oraz stosowanie go w kosmetykach. Marka Bielenda ma w swojej ofercie wyjątkową kolekcję Ujędrniające Peptyty, która zawiera w swoim składzie botaniczny kolagen, który stymuluje produkcję nowego kolagenu w skórze, co ma wpływ na poprawę jej struktury i sprężystości. Wzmacnia włókna kolagenowe osłabione procesem starzenia, co skutkuje lepszym napięciem skóry. Dodatkowo zawarte w składzie peptydy stymulują pracę skóro oraz zmniejszają widoczność zmarszczek. To także jedna z niewielu kolekcji kosmetyków, gdzie znajdziesz krem dla kobiet po 80-tce.

Jak zmniejszyć widoczność zmarszczek? Ten jeden składnik potrafi cuda

Retinole oraz retinale to absolutnie numer jeden wśród składników przeciwstarzeniowych, dodawany jest on do kosmetyków od lat, jednak dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Działa on rewelacyjne, jednak wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy w użytkowaniu. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych.

ALGOPRO R od marki SENSUM MARE to wysoce skoncentrowane serum zawierające unikalne połączenie 0,16% retinalu z kompleksem fosfo-ceramidowym zostało stworzone z myślą o specjalistycznej, wieczornej pielęgnacji skóry z przebarwieniami, niedoskonałościami oraz uszkodzeniami posłonecznymi. Serum działa przeciwstarzeniowo, spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry, a zawarty w serum kompleks fosfo-ceramidowy wspomaga ochronę bariery hydrolipidowej i odżywia skórę. Serum wyrównuje koloryt skóry, rozjaśnia przebarwienia i zapobiega powstawaniu niedoskonałości. Starannie przemyślana receptura zawierająca 29 składników aktywnych nawilża, wygładza i poprawia kondycję skóry.

BASICLAB DERMOCOSMETICS - EMULSYJNE SERUM Z 0,3% CZYSTEGO RETINOLU, 3% WITAMINĄ C I KOENZYMEM Q10 ODNOWA I STYMULACJA – to specjalistyczne serum w postaci lekkiej emulsji z czystym retinolem 0,3%, tetraizopalmitynianem askorbylu i koenzymem Q10, przeznaczone do stosowania na noc. Serum wykazuje skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe oraz korygujące. Poprzez stymulację skóry do odnowy, wyraźnie poprawia jej strukturę i jędrność, jednocześnie wygładza ją oraz redukuje widoczność porów i zmarszczek. Dzięki optymalnemu połączeniu składników łagodzących i nawilżających zmniejsza skutki budowania tolerancji skóry na retinol, przyspieszając jej regenerację i wzmacniając barierę hydrolipidową. Zapewnia skórze ochronę przed utratą wilgoci, a także redukuje jej zaczerwienienie i łuszczenie. W składzie serum, obok czystego retinolu, znajduje się także witamina C w postaci tetraizopalmitynianu askorbylu, która ujędrnia i uelastycznia skórę, przeciwdziała oksydacji sebum oraz działa rozjaśniająco, hamując syntezę melaniny. Wspólnie z retinolem efektywnie redukuje przebarwienia, blizny oraz zmiany trądzikowe. Zawartość silnych antyoksydantów, koenzymu Q10 i witaminy E, skutecznie neutralizuje wolne rodniki, działając przeciwutleniająco i spowalniając procesy starzenia się skóry. Natomiast wchodzące w skład cementu międzykomórkowego ceramidy wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, przyspieszając jej regenerację i skutecznie chroniąc ją przed utratą wilgoci.

Jak zredukować opuchliznę pod oczami i dodać skórze elastyczności?

Na działania pielęgnacyjnie pod oczami rewelacyjny rozwiązaniem będą płatki pod oczy. To skondensowana moc składników aktywnych, która odwi okolice pod okiem. PŁATKI POD OCZY NUTRIFEYE PATCHES od marki PIXI to błyskawicznie odżywiające i łagodzące hydrożelowe płatki zostały stworzone, aby nawilżyć delikatną skórę pod oczami, zapewnić jej ukojenie i regenerację . Produkt nasycony jest składnikami kwiatowymi i botanicznymi : różą, aloesem i rumiankiem, które gwarantują kojące nawilżenie. Płatki nasycone specjalnym serum zmiękczają, tonizują i łagodzą skórę . Ten hydrożelowy produkt działa przeciwobrzękowo, odstresowuje i daje natychmiastowy efekt chłodzący.

Sposób na przebarwienia? Jak poradzić sobie z plamami na skórze?

Przebarwienia skórne to również jeden z procesów starzenia się skóry. Ma on związek z produkcją melanity w organizmie. Jednym z najlepszych roziwązanań na przebarwienia skórne jest witamina C. W perfumeriach Sephora znajdzie między innymi: serum peptydowe Protini™ Powerpeptide od marki Drunk Elephant, które przywraca skórze strukturę, napięcie, blask i elastyczność dzięki formule z 10 % kwasem mlekowym, wzmacniającymi skórę peptydami, roślinnymi czynnikami i wspomagającymi aminokwasami

Z kolei w ofercie Sephory znajdziesz serum na przebarwienia Sephora Collection. Zmniejsza ono widoczność plam pigmentacyjnych. Już od pierwszego zastosowania, cera staje się ujednolicona i mniej ziemista. Po 28 dniach stosowania plamy pigmentacyjne są mniej liczne, mniej widoczne i mniejsze.

