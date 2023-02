Co mówi o Tobie ulubiona liczba. Sprawdź jej ukryte znaczenie w numerologii. Ta liczba zdradzi najmroczniejszy sekret Twej duszy lub będzie radosną nowiną

Prześladuje Cię ta liczba? Masz taki numer mieszkania lub bloku? W numerologii to przeklęta liczba, która przynosi pecha i niszczy związki

Ulubiona liczba a osobowość. Co oznaczają cyfry w numerologii?

Każdy z nas w dzieciństwie miał swoją ulubioną liczbę. Często była ona związana z datą urodzin, ulubionym filmem lub wybierane na podstawie dziecięcego szyfru, o którym zapewne już dawno zapomnieliśmy. Okazuje się, że niektórzy wierzą, że ulubiona liczba może mieć magiczne znaczenie. Uznaje się, że dzieci częściej niż dorośli kierują się intuicją i potrafią się wsłuchiwać w swój wewnętrzny głos, a ukochana liczba z dzieciństwa może mówić bardzo wiele o nas samych. Zgodnie z numerologią, otaczające nas cyfry mają magiczne znaczenie. Potrafią przynosić pecha, lub zsyłać szczęście. Liczba, do której przykładamy w życiu szczególne znaczenie może stanowić nasz talizman i chronić nas przed wpływem złych duchów. Może być również naszym przekleństwem i sprawiać, że nie wszystko idzie po naszej myśli. Sprawdź, co mówi o Tobie ulubiona liczba i jaki ma wpływ na Twoją osobowość. Odkryj magiczne znaczenie cyfr w numerologii. Jeżeli Twoja ulubiona liczna jest dwucyfrowa dodaj poszczególne cyfry do siebie.

