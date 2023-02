Ta przepowiednia dla znaków zodiaku sprawi, że przejdą Cię ciarki. Ten znak zodiaku spotka swojego największego wroga i zmierzy się ze swym lękiem

Przepowiednia w astrologii mówi o wielkiej próbie. Ten znak zodiaku zmierzy się z tym, czego się boi

Według horoskopy wiosna 2023 dla jednego z dwunastu znaków zodiaku będzie czasem wielkiej próby. Gwiazdy postawią przed tym znakiem zodiaku wyzwanie, które sprawi, że będzie on musiał postawić wszystko na jedną kartę i przezwyciężyć swój lęk. Tym znakiem zodiaku będzie Skorpion. Astrologia jasno wskazuje, że może on na swojej drodze spotkać swojego wroga z przeszłości. Może to być nieprzyjaciel z dzieciństwa lub osoba, która uprzykrzała mu życie w pierwszej pracy zawodowej. Spotkanie to nie będzie należeć do najprzyjemniejszych i sprawi, że zodiakalny Skorpion stanie łeb w łeb ze swoimi lękami. Aby wygrać to starcie będzie on musiał zajrzeć w swą duszę i przeciwstawić się obawom. Skorpion najbardziej lęka się, że inny poznają jego słabości i wady. Nie chce zostać zdemaskowany, a kiedy to się stanie straci grunt pod nogami. Aby wygrać starcie zaplanowanie przez los Skorpion musi przezwyciężyć lęk, otworzyć się i przyznać się do swoich słabości. Ta umiejętność sprawi, że będzie jeszcze silniejszy i zyska przychylność kosmosu.

Zobacz także: Horoskop tygodniowy 06.02 - 12.02. Dla tego znaku zodiaku zamknie się okno pozytywnych wiadomości. Czeka go burza z piorunami

Sonda Czy horoskopy Ci się sprawdzają? Tak, zawsze! Czasami się sprawdzają Nie, nigdy