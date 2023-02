Uwielbiany krem do twarzy dla kobiet po 60-tce w promocji Rossmann kosztuje 12 zł. Wyprasuje zmarszczki i modeluje twarz. "Ulubiony krem mamy"

Krem do twarzy w promocji Rossmann dla kobiet po 60-tce

Uwielbiany przez kobiety dojrzałe krem do twarzy znalazł się w promocji Rossmann. Teraz można go kupić za niemal połowę ceny. Krem modelujący Nivea jest przeznaczony dla kobiet po 60-tce. W regularniej cenie kosztuje 22,99 zł, jednak teraz w promocji Rossmann zapłacisz za niego jedynie 11,99 zł. To doskonała okazja, aby wypróbować ten lubiany przez wiele pań kosmetyk do cery dojrzałej. W swoim składzie zawiera aktywną formułę z ekstraktem z soi, hydraminą oraz SPF 30. Krem do twarzy z Rossmann redukuje zmarszczki - wypełni nawet te głębokie. Co więcej modeluje kontur twarzy, a także nawilża skórę. Krem przeciwzmarszczkowy Nivea zapewnia wysoką ochronę UVA/UVB. Filtr SPF30 chroni przed działaniem promieni UV, uszkodzeniem komórek skóry oraz powstaniem przebarwień skórnych. Skóra będzie wyraźnie odmłodzona i pełna blasku. Krem Nivea jest dostępny także w wersji na noc.

Ulubiony krem z Rossmann na dzień

Jak się okazuje krem Nivea modelujący owal twarzy ma spore rzesze fanek. Kobiety chętnie zachwalają jego odmładzające właściwości.

"Ulubiony krem mamy, spełnia swoje zadanie."

"Super krem, godny polecenia."

- piszą internautki.

Jak stosować krem do twarzy, aby zredukować zmarszczki?

Krem z Rossmann Nivea doskonale sprawdza się w pielęgnacji cery dojrzałej. Jak zapewnia producent, przy regularnym stosowaniu spłyci nawet głębokie zmarszczki i poprawi owal twarzy. Jak go stosować na co dzień? Warto skorzystać z tych trzech zasad:

Każdego poranka po oczyszczeniu twarzy, delikatnie wmasuj krem wykonując ruchy od dołu ku górze na policzkach, szyi i dekolcie. Na czole i wokół oczu nakładaj go kolistymi ruchami. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami.

