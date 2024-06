Uwolnij swoją kreatywność z kolekcją kosmetyków do makijażu Avon Ultra Colour

Ultraróżnorodność, Ultrakolor, Ultrakomfort

To trzy słowa, które najlepiej opisują kolekcję Ultra Colour. Znajdziesz w niej m.in. palety przepięknych cieni do powiek, kredki do oczu, szminki, błyszczyki i lakiery do paznokci. Seria zachwyca różnorodnością, bo oferuje aż 150 różnych odcieni, dających nieskończone możliwości. Kosmetyki są bogate w pigmenty, dzięki czemu ich kolory są nasycone dla pełnej wyrazistości. Łatwo się nakładają i dają komfort noszenia przez wiele godzin.

Hot trend na lato – sun kissed make up z nowościami Ultra Colour

Wiesz jaka jest najbardziej instagramowa godzina w ciągu dnia? Golden hour, czyli moment, gdy zachodzi słońce i zachwyca złoto-różowym światłem. Na lato Avon oferuje trzy nowe paletki cieni inspirowanych właśnie magią złotej godziny: zmysłowe róże (Ultra Colour Roses), intensywne fiolety (Ultra Colour Lilacs) i kolory ziemi (Ultra Colour Earths). To intensywnie nasycone odcienie, które dają wyrazisty efekt już w 1 warstwie. W każdym zestawie skomponowano cienie matowe, perłowe, metaliczne i brokatowe. Łatwo się nakładają, idealnie rozcierają i nie zbierają w załamaniach powieki.

Specjalnie na lato Avon oferuje także 4 nowe kolory bestsellerowej Ultramatowej szminki, które idealnie dopełniają makijaż oczu.

Nie ma makijażu w stylu sun kissed bez rozświetlonej cery i policzków muśniętych różem i brązerem. Paletka do twarzy 3 w 1 zawierająca marmurkowy róż, matowy brązer do konturowania i rozświetlacz nadający promienny blask to must have na lato. Dostępna jest w dwóch nowych odcieniach inspirowanych oczywiście zachodzącym słońcem: Sunkissed i Golden Hour.

Ultrastylowo, ultrasubtelnie czy ultrakreatywnie?

Z nowymi paletkami i bestsellerami z kolekcji Ultra Colour możesz zaszaleć i stworzyć inny make up na każdy dzień lata. Jeśli chcesz uzyskać ultrakreatywny look jak Fog in the Garden, miksuj dowolnie odcienie Lilacs, a usta pomaluj ulubioną szminką Ultra Colour – lśniącą, kremową lub matową – do wyboru masz ponad 50 odcieni. Rzęsy pomaluj wodoodpornym tuszem Ultra Volume. Wolisz bardziej subtelny makijaż? Wybierz, jak nasza Konsultantka Kinga, jedne z ciepłych i stonowanych kolorów z palety Earths i pomaluj nim całą powiekę dla delikatnego efektu. Możesz też zadać szyku jak Sylwia, malując powieki wyrazistym różowym kolorem z palety Roses i akcentując górę ciemniejszym odcieniem w tej samej tonacji. Niezależnie od tego, którą wersję wybierzesz - twój look przetrwa od wschodu do zachodu słońca.

