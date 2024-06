To jedne z najdroższych perfum na świecie! Ponad 10 tys. zł za flakon! Znaleźliśmy równie piękny zamiennik! Kobiety oszaleją na jego punkcie! Za mniej niż 80 zł luksusowa kompozycja jaśminu oraz róży

Najdroższe perfumy świata? Ponad 10 tys. zł za flakon

Perfumy to symbol elegancji i luksusu. W przypadku tego zapachu jest to luksus przez duże "L" bo wiem za jeden flakon tej unikalnej kompozycji trzeba zapłacić nawet ponad 10 tys. zł. Roja Parfums to ekskluzywna kwiatowo-orientalna kompozycja, która ma zachwycać nie tylko zapachem, ale również luksusowym flakonem. Jak pachną najdroższe perfumy świata? - Dzięki promiennej nucie głowy musującej bergamotki Roja natychmiast rzuca zaklęcie. Następnie pojawia się kwitnąca nuta serca z nutami kwiatowymi czarującej róży, delikatnego jaśminu i ylang-ylang, które nadają eleganckiemu zapachowi uwodzicielski urok. Bogatą bazę tworzą pikantne nuty cynamonu, goździków i imbiru, drzewno-ziemiste aromaty cedru, mchu dębowego, paczuli oraz uwodzicielskie esencje amyrisu, benzoesu, irysa, styraksu i ambry. Odrobina najdelikatniejszej wanilii nadaje całemu zapachowi ogromną zmysłowość i doskonale go dopełnia - czytamy na stronie Notino.pl, gdzie można kupić flakon.

Tanie perfumy o zapachu jaśminu i róży

Marzysz o pięknych perfumach o zapachu róży i jaśminu, ale nie chce wydawać 10 tys. zł? Koniecznie sprawdź tą propozycję z Hebe. Mowa o wodzie toaletowej S.OLIVER FOR HER. To typowe delikatne, kwiatowe perfumy z mocno wyczuwalnymi nutami bergamotki, piwonii oraz róży. S.OLIVER FOR HER w Hebe kosztują mniej niż 80 zł. Kupisz je za 79,99 zł. To świetnia propozycja lato. W tym zapachu zakochają się kobiety, które lubią delikatne kompozycje, które utrzymują się przez cały dzień.

i Autor: materiał prasowy S.OLIVER

