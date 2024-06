Jedna z najbardziej znanych marek ubrań sportowych w potężnych tarapatach. Zwolnią ponad 1600 osób! Prawie każdy Polak ma ich ubrania!

Kosmetyczny niezbędnik na lato 2024. To spakuj do walizki

Branża odzieżowa cały czas nie może wyjść z problemów, jakie przyniosła jej pandemia. Wiele sklepów na stałe zmieniło swój model sprzedażowy dostosowując go przede wszystkim do rynku online. Problemy dotykają nie tylko mniejsza marki, ale także światowych gigantów. Praktycznie co tydzień media donoszą o kolejnych zamknięciach lub upadkach znanych sieci. W Polsce niedawno wniosek o upadłość złożyła sieć sklepów z odzieżą sportową Active.

Gigantyczne problemy nie ominęły również światowego giganta odzieży sportowej czyli marki Nike. Jak podaje serwis dlahandlu.pl Nike planuje masowe zwolnienia, które mają dotknąć ok. 2 proc. pracowników. W ramach programu oszczędnościowego Nike może zwolnić nawet 1600 pracowników, także w Europie. Bloomberg podaje, że pierwsze zwolnienia dotknęły pracowników w Stanach Zjednoczonych. Pracę straciło już bliski 750 osób. W sumie plan restrukturyzacji na całym świecie ma przynieść marce Nike 2 mld dolarów oszczędności. Na ten moment nie ma informacji, które stanowiska w Europie zostaną zlikwidowane. Według medialnych doniesień najbardziej zagrożeni są pracownicy europejskiej centrali w Hilversum. To nie jedyne działania, jakie podejmuje Nike. Światowy gigant odzieży sportowej ma również ograniczyć liczbę produkowanych nowości i całych kolekcji.

