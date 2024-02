Vans prezentuje „Old Meets Knu”: Połączenie klasycznego oraz współczesnego stylu

Dziedzictwo Old Skool: Od 1977 roku do dziś

Pierwotnie wydany w 1977 roku model Old Skool był trzecim butem skate'owym po Vans Authentic i Vans Era. Stał się ikoną w świecie skateboardingu, muzyki i mody. Pionierski kultowy Sidestripe stał się elementem garderoby od momentu jego wprowadzenia. Dziś Old Skool ewoluował poprzez aktualizacje kolorów i materiałów, a także poprzez adaptacje stylów w kolekcjach Vans.

Knu Skool: Współczesne podejście do tradycji

Vans Knu Skool, pierwotnie zaprojektowany w 1997 roku, dostosował klasyczny model Old Skool dla nowego pokolenia z końca lat 90-tych. Za sprawą skateboardingu, Knu Skool przybiera nową kolorystykę na ten sezon. Model charakteryzuje się nowoczesną odsłoną sylwetki z lat 90. i obejmuje pogrubiony język oraz pasek boczny 3D, a także masywne, duże sznurowadła. Knu Skool ma również solidną zamszową cholewkę zapewniającą maksymalny komfort.

Storytelling z pomysłodawcami: Tony Alva, Breana Geering, Ed Templeton, Veneda Carter

W pierwszej odsłonie kampanii „Old Meets Knu", Vans zwraca się do legendy skateboardingu Tony'ego Alvy i team riderki Breany Geering, którzy reprezentują dziedzictwo i ewolucję Old Skool i Knu Skool. Alva i Geering, wiecznie młodzi, znani są ze swojego buntowniczego ducha i oryginalnego sposobu myślenia. Łączy ich wspólny sposób bycia i wizja, dwie ekspresje pochodzące z tego samego źródła.

Tony Alva and Breana Geering

Photographer, Ed Templeton and Stylist, Veneda Carter

Aby podzielić się ich historią, Vans współpracuje z dwoma kultowymi twórcami, którzy uosabiają sposób myślenia "Off The Wall", czyli wolnego ducha i radykalną kreatywność. Znany fotograf, Ed Templeton, i stylistka, Veneda Carter, są pionierami przesuwającymi kreatywne granice w swoich dziedzinach. Obiektyw Templetona rejestruje surowe i autentyczne chwile, podczas gdy umiejętności stylistyczne Carter na nowo zdefiniowały normy mody. Razem prezentują swoje podejście do kampanii "Old meets Knu", podnosząc poziom połączenia klasyki i współczesności.

Wszyscy Ci twórcy kultury inspirują się nawzajem i definiują przyszłość stylu Vans, opartego na klasycznym designie. Vans Knu Skool i Old Skool Classic są już dostępne w punktach sprzedaży Vans i na Vans.com.

i Autor: Materiały prasowe VANS

