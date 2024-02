Vans Skateboarding i Spitfire Wheels świętują wspólne skate'owe dziedzictwo

To mój najlepszy tusz do rzęs! Wydłuża, pogrubia oraz podkręca. Rzęsy nigdy nie wyglądały lepiej

Po raz pierwszy od czasu współpracy w 2017 roku, Vans Skateboarding i Spitfire Wheels skoncentrowały się wokół trzech stylów obuwia. Model Rowan 2 w kolorystyce "Black/Flame" jest bezpośrednim hołdem dla Rowana Zorilli, ridera Vans Skateboarding i Spitfire Wheels - jednego z wielu skaterów reprezentujących obie marki. Modelowi Rowan 2 towarzyszy również podobne "Black/Flame" podejście do duetu klasyków, a mianowicie Skate SK8 Hi Reissue i Skate Old Skool. Model Rowan 2 łączy w sobie wygląd inspirowany butami kortowymi z wysokiej jakości wydajnością dzięki amortyzacji ImpactWaffle™, która została umieszczona w przedniej części buta, aby zapewnić ochronę przed uderzeniami bez utraty czucia deski. Jednocześnie Skate SK8 Hi Reissue i Skate Old Skool wykorzystują amortyzację PopCush™ dla maksymalnego zwrotu energii. Wszystkie trzy pary są również wyposażone w gumy Duracap™ i SickStick™ zapewniające optymalną trwałość i przyczepność, a także wodoodporną powłokę i wytrzymałą, inspirowaną outdoorem konstrukcję z materiałami takimi jak ripstop, nylon i metalowe okucia.

W ofercie znajdują się klasyczne bluzy z kapturem i koszulki z krótkim rękawem, oraz charakterystyczną kamizelką wykonaną z solidnie barwionego ripstopu z podszewką 210 poly. Ofertę uzupełniają czapka i torba na ramię.

i Autor: Materiały prasowe Vans

