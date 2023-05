To najważniejszy składnik w każdej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Nie może zabraknąć go w Twojej kosmetyczce. Efekty już po 7 dniach

Pierwsza edycja Nocnych Targów Vintage, organizowanych przez fundację Malachite Minds we współpracy z Fashion Revolution już w Dzień Matki 2023. W programie wydarzenia, oprócz samych targów, jest również pokaz mody cyrkularnej - podczas którego Agazi zaprezentuje buty wykonane z obierek po jabłkach, a na jednym ze stoisk będziecie mieć możliwość porozmawiać z twórczynią marki o jej koncepcie. Targom będzie towarzyszyć wystawa “Ubranie na przetrwanie” stworzona przez studentów Fashion Design (Uniwersytet SWPS), a także panel dyskusyjny z udziałem znanych i cenionych, artystek, ekspertek i eko-edukatorek, jak choćby Pauliny Górskiej, psycholożki społecznej Marzeny Cypryańskiej-Nezlek z Uniwersytetu SWPS, artystki znanej pod pseudonimemla_farbaaczy Dżesiki the Lumpeks Revolution, fanki mody z drugiej ręki, ubranej w rzeczy z drugiego obiegu od stóp do głów. A to nie jedyne atrakcje.

Nocne Targi Vintage 2023. Kiedy są targi vintage w Warszawie?

Targi vintage pod osłoną nocy, czyli buszowanie, polowanie na modowe perełki, dodatki i akcesoria. A będzie w czym wybierać! W piątkowy wieczór 26 maja Kino Luna wypełnią po brzegi rzeczy w stylu vintage m.in. cenionych wystawców, oferujących prawdziwe unikaty. Pojawi się również Agazi, która tworzy buty z...obierek po jabłkach. Nocne Targi Vintage odbędą się już 26 maja (piątek i Dzień Matki), w Kinie Luna. Początek o godzinie 18:00. Impreza potrwa do 24:00.

- Nie chcemy pozostać obojętni wobec narastającego problemu w społeczeństwie. Bardzo trafia do nas misja fundacji Malachite Minds, gdyż uważamy, że zwiększanie świadomości ludzi o zdrowiu psychicznym i ekologii w obecnych czasach jest niezbędne. Wydarzenie Nocne Targi Vintage to świetna okazja do kontynuacji tematyki poruszanej podczas festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity, na który serdecznie zapraszamy do kina Luna od 12 do 21 maja – mówi Jaromir Wojciechowski, z kina Luna.

Nocne Targi Vintage 2023 w kinie Luna w Warszawie. Program i atrakcje

W trakcie Nocnych Targów Vintage będzie przestrzeń, by posłuchać i porozmawiać ze znanymi i cenionymi ekspertkami w dziedzinie ekologii, zrównoważonego rozwoju (sustainability), czy psychologii.Wśród prelegentek są m.in: Paulina Górska, znana również jako eko.paulinagorska; dr Marzena Cypryanska-Nezlek, psycholożka społeczna i wykładowczyni SWPS; Agata Lewandowska, artystka upcykling art znana pod pseudonimemla_farbaa; Dżesika The Lumpex Revolution, pasjonatka psychologii społecznej;Magdalena “Malina” Malinowska, prezeska Fundacji Malachite Minds.

Kolejną atrakcja targów, będzie wystawa"Ubranie na przetrwanie". Eksponatami wystawy przygotowanej przez studentów Fashion Design (SWPS) są funkcjonalne rozwiązania odzieżowe z wykorzystaniem wybrakowanych lub zniszczonych elementów produkowanych masowo kolekcji. Wytyczne projektowe zostały określone przez nadzwyczajny kontekst –postapokaliptyczną rzeczywistość roku 2237. Unikatowe prace będzie można podziwiać na miejscu. Ale to nie wszystko, ponieważ jedna z prelegentek, LA Farba, zaprezentuje również swoje dzieła, które będzie można nabyć na miejscu, a 8 proc, ze sprzedaży zostanie przekazane na sadzenie drzew. Artystka jest wierna kolorom natury, która nieustannie jest źródłem jej inspiracji. Ponadto, będzie można także obejrzeć pokaz mody cyrkularnej w wykonaniu modelek i modeli amatorów, którzy zaprezentują wiosenne (i nie tylko) stylizacje z wykorzystaniem rzeczy z drugiego obiegu, a także marek slow-fashion, dla których nie szkodzenie środowisku to religia. Tę część wydarzenia poprowadzi komik Senior Suarez, który będzie mieć też swoje stanowisko z oldschoolowymi ortalionami. Pokaz mody w rytmach hitów sprzed kilku dekad wprowadzi uczestników w iście imprezowy nastrój i płynnie zmieni się w retro-dyskotekę, czy vintage potańcówkę. Upolowane w trakcie targów używane fashion perełki, będzie można przyodziać i przetestować na parkiecie. Na zakończenie imprezy przewidziana jest retro-dyskoteka w rytmach muzyki sprzed kilku dekad. O zdjęcia z wydarzenia zadba Sonia Frydrych, która poprzez zajęcia z jogi pomaga ludziom poczuć się lepiej ze swoim ciałem, natomiast fotografią uwiecznia piękne wspomnienia.

Nocne Targi Vintage 2023 w kinie Luna w Warszawie - wejściówki. Gdzie i po ile kupić bilety?

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Malachite Minds, która została powołana, aby zachęcać ludzi do działań chroniących środowisko w zamian za bezpłatne wsparcie ich zdrowia psychicznego oraz warszawskie Kino Luna.Wydarzenie będzie podzielone na 2 strefy: biletowaną i bezpłatną. Biorąc udział w części biletowanej, wspierasz realizację jej celów statutowych. Bilety można kupić na Eventim.pl. Koszt udziału to 39 PLN oraz 49 PLN (z cegiełką na fundację, w ramach której tydzień po wydarzeniu otrzymasz w wersji cyfrowej magazyn Malachite Minds, będący podsumowaniem wydarzenia z niespodziankami).

