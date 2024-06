Vision Express świętuje swoje 30-lecie w Westfield Arkadia

Historia marki Vision Express w Polsce sięga 1994 roku. 6 lat później firma posiadała już 26 salonów w kraju. Choć salony i umieszczone w nich ekspozycje, które przedstawiono na archiwalnych zdjęciach wyglądają na dzisiejsze czasy mało atrakcyjnie – wówczas były to nowoczesne rozwiązania, które przyciągały wielu klientów. W 2014 roku po raz pierwszy wprowadzono przeszklone półki na okulary i oprawy. Dwa lata później klienci mogli korzystać z usług 170 salonów w całej Polsce. Dzisiaj Vision Express posiada w portfolio ponad 250 lokalizacji, zarówno we wszystkich miastach wojewódzkich, jak i mniejszych miejscowościach.

– Obecnie głównym celem jest modernizacja istniejących salonów do najnowszego, konceptu, który został opracowany przez naszych architektów z Mediolanu. Na bieżący rok zaplanowaliśmy 9 remontów i 2 relokacje. Do końca roku planujemy otworzyć 3 nowe salony. Niezmiennie analizujemy zapotrzebowanie rynku na nasze nowe lokalizacje – mówi Katarzyna Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w Vision Express i dodaje: – 30 lat to już konkretny kawałek czasu. Cieszymy się, że przez tyle lat towarzyszymy Polakom w codziennej trosce o wzrok oraz dostarczamy nowych inspiracji produktowych. Porównując dzisiejsze salony z pierwszymi naszymi punktami widać spektakularną metamorfozę, co potwierdza, że niezmiennie przez te lata byliśmy trendsetterami w branży optycznej i z sukcesem tworzymy pozytywny shopping experience dla naszych klientów.

Salon Vision Express w warszawskim Westfield Arkadia został otwarty w 2004 roku. Przeszedł renowację w 2016 roku, a ostatnią także niedawno – kilka dni temu został otwarty w zupełnie nowym koncepcie. Jest to 5. największy salon Vision Express w Polsce, został zaaranżowany na powierzchni niemal 220 mkw. Projekt charakteryzuje się nowoczesnym, przytulnym, ciepłym wnętrzem, z eleganckimi i praktycznymi meblami. Od 2020 roku Vision Express jest częścią grupy EssilorLuxottica, czyli m.in. właściciela marki Ray-Ban, dlatego w coraz większej liczbie salonów – tak jak i w salonie w Arkadii – można znaleźć ekspozycję tych okularów w specjalnej strefie Ray-Ban. W salonie Vision Express Wesfield Arkadia funkcjonują także dwa gabinety do badania wzroku, wyposażone w nowoczesny sprzęt do przesiewowej oceny ryzyka chorób oczu Optiskan.

Troska o wzrok przez 30 lat

Tylko w 2023 roku w salonach Vision Express wykonano pół miliona badań wzroku. W ciągu 30 lat, czyli od początku istnienia firmy na polskim rynku, liczba badań wyniosła niemal 9 milionów. Te dane pokazują, że marka nie tylko skutecznie zlojalizowała swoich klientów, ale także zrewolucjonizowała dostęp do pierwszej opieki zdrowia oczu. Od 2018 roku w wybranych salonach Vision Express można skorzystać z bardziej zaawansowanej diagnostyki. Większość naszych gabinetów optometrycznych została wyposażona w nowoczesny sprzęt do przesiewowej oceny ryzyka chorób oczu Optiskan. Od startu nowej usługi, skorzystało z niej blisko 230 tys. pacjentów. Część z nich została skierowana do specjalistycznych ośrodków okulistycznych w celu dalszej diagnostyki.

Ray-Ban Reverse, czyli okulary z „wklęsłymi” soczewkami

Okulary Ray-Ban Reverse wyróżniają się innowacyjnymi, odwróconymi soczewkami, które nadają awangardowy, modny wygląd. Dzięki rewolucyjnej technologii projektowania i produkcji, szkła są perfekcyjnie dopasowane do twarzy, zapewniając komfort noszenia i wyjątkową estetykę. Okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban Reverse to nie tylko modny dodatek, ale także pełna ochrona przed promieniowaniem UV. Doskonale sprawdzą się w zestawieniu z casualowymi, codziennymi stylizacjami, jak i eleganckimi strojami. W tym roku nowością jest limitowana edycja okularów Ray-Ban Reverse sygnowana przez kompozytora i wokalistę Lennego Kravitza.

Nowoczesne soczewki Transitions

Drugim produktem zaprezentowanym podczas jubileuszowego eventu były soczewki Transitions, czyli szkła automatycznie dostosowujące się do zmiennych warunków oświetleniowych. Soczewki przyciemniają się na zewnątrz i powracają do przejrzystości w pomieszczeniach. To zupełnie nowa generacja, która nie przypomina już dawnych soczewek fotochromowych.

Szkła Transitions dostępne są w dwóch wariantach: Signature Gen 8 oraz XTRActive. Pierwsze z nich przyciemniają się i wracają do przezroczystości w bardzo krótkim czasie. Drugie przyciemniają się znacznie mocniej, więc są idealnym produktem dla osób posiadających wadę wzroku i wrażliwych na światło. Co więcej, soczewki Transitions XTRActive przyciemniają się także zza szyby samochodu, zatem są polecane kierowcom. Zarówno Transitions Signature Gen 8, jak i Transitions XTRActive są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych (nawet fioletowym czy bursztynowym), co dowodzi, że nie są to klasyczne, szarobrązowe fotochromy.

i Autor: materiał prasowy Vision Express

