W długie, zimowe wieczory zadbaj o siebie. Pomysł na domowe SPA

PERFECTA BUBBLE TEA to pielęgnacyjna seria inspirowana azjatyckim bąbelkowym napojem na bazie herbaty. Produkty pobudzają zmysły kusząco słodkimi zapachami i odżywiają skórę dzięki zawartości witaminowych kuleczek. W tym sezonie Perfecta przygotowała kolejne kosmetyki Bubble Tea, które urozmaicą codzienną pielęgnację. Najpierw sięgnij po ekspresowo wygładzające peelingi do ciała, które zawierają złuszczające kryształki cukru. WILD CHERRY + ZIELONA HERBATA został wzbogacony o ekstrakt z zielonej herbaty oraz ekstrakt z owoców dzikiej wiśni, dzięki czemu nie tylko wygładza skórę, ale doskonale ją nawilża i regeneruje. Z kolei peeling EXOTIC FRUITS + HERBATA KOMBUCHA zawiera ekstrakt z herbaty kombuchy, który działa przeciwstarzeniowo i dodaje skórze blasku. Poznaj słodko pachnące masła do ciała z serii Bubble Tea, które oprócz witaminowych kuleczek zawierają drogocenne składniki aktywne. EXOTIC FRUITS + HERBATA KOMBUCHA intensywnie nawilża skórę, a dzięki ekstraktowi z jagód goji działa rewitalizująco. Masło do ciała PASSION FRUIT + ZIELONA HERBATA to z kolei doskonałe rozwiązanie, jeśli Twoja skóra potrzebuje natychmiastowego „zastrzyku” energii - zawarty w nim ekstrakt z cytrusów działa orzeźwiająco i odświeżająco.

Cukrowy peeling do ciała Wild Cherry + Zielona Herbata

PERFEKCYJNE WYGŁADZENIE I NAWILŻENIE

Hej! Na pewno znasz pyszne napoje owocowo herbaciane Bubble Tea. Jestem peelingiem do ciała, który wzoruje się na tych wymyślnych napojach. Kryję w sobie ekstrakt z zielonej herbaty i dzikiej wiśni, dzięki temu mam unikalne właściwości pielęgnujące. Ale największym zaskoczeniem będzie dla Ciebie niesamowicie gładka skóra i efekt nawilżenia, który na niej zostawię. Sprawdź sama jak zadziałam na Twoją skórę. Zdradzę Ci jeszcze, że wspaniale pachnę! Wypróbuj mnie koniecznie!

EKSTRAKT Z ZIELONEJ HERBATY – bogaty w polifenole, działa regenerująco, nawilżająco i ochronnie. Znany jest z wielu cennych właściwości pielęgnacyjnych skóry.

EKSTRAKT Z OWOCÓW WIŚNI – nawilża i regeneruje skórę.

KRYSZTAŁKI CUKRU – to naturalne drobiny złuszczające, w pełni przyjazne środowisku. Wygładzają i poprawiają wygląd skóry.

Cukrowy peeling do ciała Exotic Fruits + Herbata Kombucha

SILNE UJĘDRNIENIE I REDUKCJA CELLULITU

Hej! Na pewno znasz pyszne napoje owocowo herbaciane Bubble Tea. Jestem peelingiem do ciała, który wzoruje się na tych wymyślnych napojach. Kryję w sobie ekstrakty z herbaty kombucha i owoców egzotycznych, dzięki temu mam unikalne właściwości pielęgnujące. Ale największym zaskoczeniem będzie dla Ciebie niesamowicie gładka skóra ze zredukowanym cellulitem i efekt silnego ujędrniania, który na niej zostawię. Sprawdź sama jak zadziałam na Twoją skórę, wykonując złuszczający masaż za pomocą moich naturalnych drobinek. Zdradzę Ci jeszcze, że wspaniale pachnę! Wypróbuj mnie koniecznie!

KOMBUCHA – naturalny ferment słodkiej czarnej herbaty bogaty w witaminy. Wygładza, przeciwdziała starzeniu się skóry i dodaje jej blasku.

WYCIĄG Z JAGÓD GOJI – „egzotyczny superfruit”, uważane są za jedne z najbardziej odżywczych owoców. Bogate w antyoksydanty, mają silne działanie rewitalizujące.

KRYSZTAŁKI CUKRU – to naturalne drobiny złuszczające, w pełni przyjazne środowisku. Wygładzają i poprawiają wygląd skóry.

Masło do ciała Exotic Fruits + Herbata Kombucha

INTENSYWNE NAWILŻENIE I UJĘDRNIENIE

Hej! Na pewno znasz pyszne napoje owocowo-herbaciane Bubble Tea. Jestem masłem do ciała, które wzoruje się na tych wymyślnych napojach. Kryję w sobie ekstrakt z herbaty kombucha, a wyciąg z jagód goji stanowi idealne, energetyczne dopełnienie tej zaskakującej kompozycji. Ale największym zaskoczeniem będą dla Ciebie witaminowe kuleczki, które mam w sobie! Zapewniam Twojej skórze intensywne i długotrwałe nawilżenie. Potrafię ją również skutecznie ujędrnić. Zdradzę Ci jeszcze, że wspaniale pachnę! Wypróbuj mnie koniecznie!

KOMBUCHA – naturalny ferment słodkiej czarnej herbaty bogaty w witaminy. Wygładza, przeciwdziała starzeniu się skóry i dodaje jej blasku.

WYCIĄG Z JAGÓD GOJI – „egzotyczne superfruits”, uważane są za jedne z najbardziej odżywczych owoców. Bogate w antyoksydanty, mają silne działanie rewitalizujące.

Masło do ciała Passion Fruit + Zielona Herbata

INTENSYWNE ODŻYWIENIE I DZIAŁANIE ANTYCELLULITOWE

Hej! Na pewno znasz pyszne napoje owocowo-herbaciane Bubble Tea. Jestem masłem do ciała, które wzoruje się na tych wymyślnych napojach. Kryję w sobie ekstrakt z zielonej herbaty, a ekstrakt z cytrusów stanowi idealne, energetyczne dopełnienie tej zaskakującej kompozycji. Ale największym zaskoczeniem będą dla Ciebie witaminowe kuleczki, które mam w sobie! Zapewniam Twojej skórze intensywne działanie antycellulitowe. Potrafię ją długotrwale odżywić i nawilżyć. Zdradzę Ci jeszcze, że wspaniale pachnę! Wypróbuj mnie koniecznie!

EKSTRAKT Z ZIELONEJ HERBATY – bogaty w polifenole, działa regenerująco, nawilżająco i ochronnie. Znany jest z wielu cennych właściwości pielęgnacyjnych skóry.

EKSTRAKT Z CYTRUSÓW – bogaty w naturalne kwasy owocowe AHA, orzeźwia i odświeża skórę. Poczuj na skórze cytrusową energię!

