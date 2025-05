W harmonii z naturą: Pharma Care i Fundacja Pszczoła Musi Być tworzą „Leśny Ogród”

Wspólna inicjatywa Pharma Care i Fundacji Pszczoła Musi Być to krok w stronę ochrony środowiska i budowania świadomości ekologicznej. „Leśny Ogród” stanie się miejscem, gdzie natura i człowiek będą współistnieć w harmonii, przypominając o niezastąpionej roli owadów zapylających w naszym życiu.

– Pharma Care to marka inspirowana naturą, która łączy siłę ziół z działaniem starannie dobranych składników aktywnych. Poprzez nasze produkty dbamy nie tylko o pielęgnację ciała i włosów, ale również staramy się przybliżać ludzi do świata przyrody. Dlatego zdecydowaliśmy się zostać fundatorem „Leśnego Ogrodu” w Kryspinowie i rozpocząć współpracę z Fundacją Pszczoła Musi Być. To wyjątkowe miejsce stanie się lokalną przestrzenią do odpoczynku i edukacji ekologicznej, gdzie można będzie poczuć bliskość natury – mówi Aleksandra Łabus, Brand Manager Pharma Care.

Ponadto w „Leśnym Ogrodzie” znajdziemy głównie rośliny miododajne, które nie tylko zachwycają swoim wyglądem, ale tworzą też bezpieczne schronienie dla zapylaczy – np. pszczół, trzmieli i motyli. To zielone zacisze pozwoli odetchnąć, zwolnić tempo i poczuć harmonię z przyrodą, wspierając przy tym jednocześnie lokalną bioróżnorodność.

– „Leśny Ogród” powstanie na terenie Zalewu Kryspinów niedaleko Krakowa. To miejsce otoczone leśną roślinnością, dlatego naturalnym kierunkiem było dla nas stworzenie przestrzeni wpisującej się w ten krajobraz. Poprzez wspólną inicjatywę chcemy pokazać, że zapylacze obecne są nie tylko na łąkach kwietnych, ale również w środowisku leśnym. Ogród będzie miejscem, które służy zarówno owadom, jak i ludziom. Będzie można tu odpocząć, zwolnić tempo, być blisko natury – nie przeszkadzając jej, ale współistniejąc – mówi Artur Sobeczek, Prezes Fundacji Pszczoła Musi Być.

Dlaczego pszczoły są dla nas ważne? W ciągu ostatnich dekad obserwujemy dramatyczny spadek liczebności zapylaczy – jest to zjawisko niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Jak podaje Fundacja Pszczoła Musi Być, jednym z kluczowych elementów wspierania zapylaczy są pasy kwietne w terenach rolniczych i zadrzewienia śródpolne, które pełnią rolę tzw. korytarzy ekologicznych. Ułatwiają one owadom migrację i zapewniają ciągłość źródeł pożywienia.

– Wierzymy, że każdy, nawet najmniejszy gest troski o środowisko, szczególnie to lokalne – ma znaczenie. Takie działania, w ramach filozofii naszej marki, są dla nas sposobem na inspirowanie do życia w większej harmonii z naturą. Wierzymy, że pielęgnacja ciała i troska o środowisko są ze sobą nierozerwalnie związane. Dlatego angażujemy się w inicjatywy, które nie tylko promują zdrowy styl życia, ale również wspierają ochronę naszego ekosystemu i jej bioróżnorodności – dodaje Aleksandra Łabus.

Każdy z nas może w prosty sposób przyczynić się do ochrony dzikich pszczół, np. sadząc w ogrodzie lub doniczkach na balkonie kwiaty miododajne, zwłaszcza gatunki rodzime, które zawierają nektar i pyłek przez cały sezon.

Moc ziołowych składników Pharma Care Marka polskich kosmetyków Pharma Care by Vis Plantis powstała z myślą o pielęgnacji zgodnej z naturą. Będąc prawdziwą skarbnicą ziołowych ekstraktów roślinnych, sięga po to, co nam bliskie i sprawdzone. Jak się okazuje, czasami nie trzeba sprowadzać popularnego składnika z drugiego końca świata – wystarczy bliżej przyjrzeć się temu, co mamy w najbliższym otoczeniu. W produktach można znaleźć również cenione substancje aktywne, takie jak np. biotyna, mocznik, niacynamid oraz borowina, które sprawiają, że kosmetyki są jeszcze bardziej skuteczne.

Marka działa w duchu less waste – butelki i słoiki, w których znajdują się kosmetyki, zostały wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu. Produkty Pharma Care oprócz tego, że są przyjazne dla środowiska, pozbawione są składników pochodzenia zwierzęcego.

Zainspiruj się i odkryj pielęgnację w zgodzie z naturą!

i Autor: materiały prasowe Pharma Care

