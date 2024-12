W jednej kurtce na stok i do miasta

Magiczne prezenty dla miłośników kosmetyków. To zawsze jest strzał w dziesiątkę

Grudzień to miesiąc, w którym chyba każdy miłośnik narciarstwa ma już sprecyzowane plany związane ze swoją zimową pasją. A nawet jeśli narty i snowboard nie należą do naszych ulubionych aktywności, to i tak warto przyjrzeć się ofercie ski, której wiele elementów sprawdzi się także przy codziennych stylizacjach.

Z nartami czy bez?

Przykładem zimowej wszechstronności będą kurtki Ferer i Ferera dla panów i pań. To modele w stylu „puffy”. Ich wypełnienie, składające się w 90% z puchu i w 10% pierza daje wyjątkową izolację, a wysoka oddychalność pozwala na szybkie odprowadzanie wilgoci. Mamy tu wszystkie niezbędne dla narciarzy rozwiązania, jak dodatkowa impregnacja, ocieplone kieszenie frontowe czy pas przeciwśnieżny. A przy tym - model ten wyróżnia się wyrazistą kolorystyką i dynamicznym, sportowym designem. Będzie wyglądał świetnie także w komplecie z dżinsami i zimowymi butami.

Flagową propozycją Alpine Pro dla aktywnych narciarzy są modele Reas i Reasa. To kurtki o dopasowanym stroju, z oddychającego i elastycznego materiału. Ich wodoodporna membrana 15 000 mm chroni przed opadami i zimnym wiatrem. Nie mogło zabraknąć praktycznych elementów, jak odpinany kaptur, zamki wentylacyjne, podklejane szwy czy aż siedem kieszeni. Dzięki swoim parametrom, Reas to model nie tylko na narty i snowboard, ale i popularne skitury czy intensywny zimowy spacer.

W stylu apres-ski

Inną propozycją są modele Dam i Dama. Oferują wszystko, czego wymagamy od kurtki narciarskiej, dodatkowo wzbogacone w miejski styl. Mamy więc produkt, który sprawdzi się na stoku, ale i podczas wieczornego wyjścia. Pozytywnym zaskoczeniem będzie fakt, że kurtka z modowymi elementami, jak kaptur ze sztucznym futerkiem, metaliczne dodatki i stylowy pasek, równocześnie może pochwalić się wodoszczelną, oddychającą membraną.

Podobny styl reprezentuje kurtka Dowela – jej idealną czerń przełamują błyszczące zamki i pas oraz bezpretensjonalne futerko przy kapturze. To nie tylko model na narty, ale i niezwykle uniwersalny element zimowej garderoby.

Dwa w jednym

Kolekcja narciarska spod znaku Alpine Pro łączy dwa ważne elementy – techniczną funkcjonalność i modowy styl. Daje pewność, że na stoku nie zmokniemy i nie zmarzniemy, a przy tym – będziemy świetnie wyglądać. Charakterystyczna kolorystyka, przeszycia i dodatki sprawią, że kurtki te z powodzeniem staną się także elementem codziennych casualowych stylizacji.

i Autor: materiały prasowe Alpine Pro

