W nowej promocji Biedronki dostaniesz za darmo markowy krem. Sama wybierasz, który. Wygładzenie zmarszczek niczym po botoksie lub luksusowa pielęgnacja na noc

Nowe promocje Biedronki obfitują w ciekawe obniżki. Zdecydowana większość z nich dotyczy produktów spożywczych jednak w tym tygodniu czeka w Biedronce również wyjątkowa promocja kosmetyczna. Tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka dostępna jest oferta 1+1 na kremy i inne kosmetyki marki NIVEA. Oznacza to, że kupując dwa wybrane produkty marki NIVEA jeden z nich (ten tańszy) otrzymamy całkowicie za darmo. Kosmetyki można dowolnie mieszać. Wśród artykułów objętych promocją Biedronki znajdziesz między innymi popularny krem NIVEA Rose Touch. To lekki krem o nawilżających właściwościach. Zawiera on w swoim składzie kwas hialuronowy oraz organiczną wodę różaną, która za sprawą licznych witamin świetnie wpływa na kondycję skóry. W promocji Biedronki znajdziesz także krem PRZECIWZMARSZCZKOWY + UJĘDRNIAJĄCY KREM NA NOC 45+. Produkt ten wspiera jędrność oraz elastyczność skóry. Aktywna formuła z olejkiem makadamia widocznie redukuje zmarszczki, a masło shea i pantenol zapewniają skórze długotrwałe nawilżenie. Te i inne kosmetyki NIVEA znajdziesz w promocji Biedronki 1+1 gratis.

