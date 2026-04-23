W Światowy Dzień Bomby do Kąpieli Lush stawia na swoje bestsellery

W tym roku marka Lush postanowiła wziąć pod lupę sześć kultowych kul do kąpieli, które przez lata stały się bestsellerami marki. Ich status ikon mówi sam za siebie. Dzięki etycznie pozyskiwanym składnikom, najwyższej jakości olejkom eterycznym oraz sprzedaży przekraczającej 1 050 000 sztuk rocznie w Europie, ta szóstka odpowiada za 12% wszystkich sprzedawanych kul do kąpieli Lush.

Choć woda może mienić się intensywnymi barwami, doświadczenie kąpieli z Lush pozostaje w pełni transparentne. To właśnie połączenie świeżych składników, zobowiązanie do wspierania lokalnych społeczności i środowiska w procesach pozyskiwania surowców, nietestowanie na zwierzętach oraz wykorzystywanie autorskich zapachów sprawia, że kule do kąpieli Lush są tak cenione. Na całym świecie sprzedaje się ich aż 78 na minutę.

Każda kula do kąpieli marki Lush jest starannie ręcznie formowana przez pracowników w fabrykach firmy na całym świecie. Dział produkcji Lush przeszedł długą drogę od czasów ogrodowej szopy, w której Mo Constantine, stworzyła pierwszą z nich. W 2025 roku w europejskich fabrykach firmy w Wielkiej Brytanii i Chorwacji wyprodukowano ponad 14 milionów kul do kąpieli. Lush niezmiennie wierzy, że ręczny proces produkcji wpływa na najwyższą jakość produktu.

6 ikon, które zachwycają podczas każdej kąpieli

Intergalactic to najbardziej znany bestseller Lush. Zachwyca orzeźwiającym połączeniem mięty i grejpfruta i jest wzbogacony olejkiem z drewna cedrowego. Olejek ten jest destylowany z odpadów i trocin cedru wirginijskiego, drzewa rosnącego w sercu Wirginii, które naturalnie występuje tylko tam. Jest ono również zbierane ręcznie, aby zachować i chronić tradycyjne praktyki użytkowania ziemi.

Sex Bomb to kojąca mieszanka olejków z jaśminu, ylang ylang i szałwii muszkatołowej. Szałwia muszkatołowa jest destylowana parowo na Węgrzech, gdzie pozostałości po destylacji są ponownie wykorzystywane do kompostu oraz do wytwarzania energii potrzebnej do produkcji pary. Dodatkowo poprawiający nastrój ylang-ylang jest uprawiany przez lokalnych rolników na Komorach u wschodnich wybrzeży Afryki, w bogatej w składniki odżywcze glebie wulkanicznej.

Avobath to mieszanka niezwykle nawilżającego awokado z orzeźwiającą trawą cytrynową. Pozyskiwana przez Lush świeża trawa cytrynowa wspiera tradycyjne społeczności plemienne w dystrykcie Koraput w stanie Odisha, gdzie rodziny od pokoleń uprawiają trawę cytrynową w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska.

Butterball to propozycja dla posiadaczy wrażliwej skóry, o wyjątkowym otulającym zapachu wanilii i kakao. Ziarna kakao Fair Trade używane do produkcji masła kakaowego pochodzą z Dominikany, Peru i Sierra Leone, gdzie są uprawiane organicznie, a stosowane modele agroleśnictwa pomagają chronić lokalne lasy. Następnie ziarna kakao są przetwarzane na masło w Europie przez w pełni certyfikowanych, ekologicznych dostawców Fair Trade.

Big Blue zapewnia efekt morza w wannie, dzięki bogatym w minerały wodorostom arame i pięknemu niebieskiemu zabarwieniu wody. Zawarty w składzie olejek cytrynowy produkowany jest z sycylijskich cytryn, a dzięki metodzie tłoczenia na zimno zachowuje swój unikalny aromat.

Twilight to relaksująca propozycja pełna lawendy. Jej klasyczny zapach pochodzi głównie z Prowansji. Olejek lawendowy jest stosowany ze względu na swoje właściwości kojące,

dzięki czemu idealnie sprawdza się przy podrażnionej skórze. Pomaga również uspokoić umysł i sprzyja bardziej regenerującemu snu

Bath Bot

Najnowszy, innowacyjny wynalazek Lush to Bath Bot, czyli cyfrowa bomba do kąpieli. To pływający, wodoszczelny głośnik z 180-stopniowym dźwiękiem i własnym zsynchronizowanym pokazem świetlnym LED. To urządzenie dostarcza niezapomnianych wrażeń, wypełniając wannę i łazienkę pokazem audiowizualnym. Bath Bota można używać również w połączeniu z tradycyjnymi kulami do kąpieli.

