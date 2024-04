i Autor: Shutterstock Sposób na gładkie włosy. Domowa maska działa jak laminacja

Świąteczne rytuały piękna

W Wielkanoc rozbijam i dodaje pół łyżeczki tego. Po 20 minutach mam na głowie idealną taflę. Włosy są odżywione i mniej łamliwe. Domowa odżywka na lśniące włosy

kaja 6:36

Maseczka z jajka na włosy. To babciny sposób na gęste i zdrowe włosy. Domowe maseczki i wcierki to świetne uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji. W Wielkanoc warto sięgnąć po odżywczą moc składników, które zawierają jajka. Maseczka na włosy z jajek to rewelacyjny sposób na wzmocnienie kosmyków i ich porost. Wymieszaj jajko z dwoma innymi składnikami i nałóż na włosy. Efekty zobaczysz już po pierwszym użyciu.