W wiosnę wejdź tanecznym krokiem. Gładka skóra bez podrażnień

Gładka skóra to jeden z absolutnych hitów wiosną i latem. Już od dziesiątek lat depilujemy włoski na nogach, pod pachami czy w strefie bikini. Aby depilacja była jak najprzyjemniejsza i niepodrażniająca warto zadbać o dobre produkty do golenia oraz odpowiednią pielęgnację.

Zobacz także: Sięgnij po pielęgnację, która poprawi wygląd Twojej skóry. Opatentowane działanie, które rozprawi się ze zmarszczkami

Zaprojektowana z myślą o kobiecym ciele, maszynka Venus Comfortglide Breeze od marki Gillette wyposażona jest w 3 ostrza dla dokładnego golenia. Paski nawilżające, stworzone tak, by zapobiegać wszelkim podrażnieniom czy zacięciom, aktywują się pod wpływem wody. Zapewniają łatwość pociągnięć a w trakcie golenia pokrywają twoją skórę odżywczym masłem do ciała z ekstraktem z białej herbaty. Ergonomiczna rączka została zaprojektowana tak, aby dopasować się do każdej dłoni. Co ważne, każda wymienna głowica Venus pasuje do każdej rączki. Z Gillette Venus Comfortglide Breeze golenie stanie się przyjemnością, bez obaw o zacięcia czy efekt truskawkowej skóry

i Autor: Materiały prasowe Gillette