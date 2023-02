Sięgnij po pielęgnację, która poprawi wygląd Twojej skóry. Opatentowane działanie, które rozprawi się ze zmarszczkami

Świadoma pielęgnacja włosów. Co zrobić, by włosy wiosną były gładkie i lśniące?

Absolutne minimum

Jeśli wydaje nam się, że aby cieszyć się piękną skórą, musimy poświęcić jej mnóstwo czasu – jesteśmy w błędzie. Dobra i regularna pielęgnacja nie tylko przyniesie widoczne efekty, ale też sprawi, że ciało będzie wyglądać świetnie przez cały rok! Jak? Dobre praktyki zacznijmy już rano, stosując pod prysznicem Liquid Body Bar® oraz Liquid Body Lufra®. Ten pierwszy to nawilżający żel do mycia ciała, który nie zawiera mydła. Ma za to aloes, który pozostawia skórę nawilżoną. Drugi, czyli łagodny peeling oczyszczjący, warto stosować zaledwie kilka razy w tygodniu. Dzięki formule na bazie drobno zmielonych łupinek orzecha włoskiego wygładza i zmiękcza naskórek, dodatkowo go odżywiając. W ten sposób skóra zyskuje lepszy koloryt (szczególnie, gdy używamy też produktów samoopalających) oraz gładkość, dzięki czemu staje się miękka i aksamitna w dotyku.

Postaw na nawilżenie

O tym, jak ważna dla naszego organizmu jest woda, chyba nie trzeba przypominać – prawda? O odpowiednie nawodnienie powinniśmy dbać zarówno od wewnątrz, pijąc wodę i inne płyny, jak również z zewnętrz – stosując produkty nawilżające. Poprawa kondycji naskórka to proces, który trwa w zależności od indywidualnych zdolności organizmu do regeneracji. Bez względu na to koniecznie należy pamiętać o systematyczności i powtarzać aplikację preparatów codziennie, a nawet rano i wieczorem. Warto przy tym wybrać te o bogatym składzie i intensywnym działaniu. Nie tylko dostarczą one odpowiednich składników odżywczych, ale także zabezpieczą naturalny płaszcz hydrolipidowy przed transepidermalną utratą.

Kolejnym krokiem w drodze do pięknej, nawilżonej i gładkiej skóry powinien być więc balsam lub krem nawilżający, np. Body Smoother od Nu Skin®. To lekka emulsja do ciała, która zatrzymuje wilgoć oraz nadaje skórze gładkość. Dzięki zawartości NaPCA oraz gliceryny zapobiega wrażeniu napięcia skóry. Zawarty w emulsji aloes, witamina E oraz algi morskie działają odżywczo i kojąco. A to wszystko, by przynieść skórze prawdziwe ukojenie.

i Autor: Materiały prasowe ageLOC Body Trio summer

Domowe spa z ageLOC® Body Trio

Zaawansowana technologicznie pielęgnacja nie musi być zarezerwowana wyłącznie dla tych, którzy regularnie korzystają z ekskluzywnych salonów spa. Teraz, nawet w zaciszu własnego domu, możemy sprawić, by skóra naszego ciała wyglądała na gładszą i bardziej napiętą. Wszystko za sprawą zestawu ageLOC® Galvanic Body Trio od Nu Skin®, w skład którego wchodzi urządzenie ageLOC® Galvanic Body Spa oraz dwa przeciwstarzeniowe produkty do ciała: ageLOC® Body Shaping Gel i ageLOC® Dermatic Effect. Urządzenie podczas działania wykorzystuje pulsacyjny prąd galwaniczny, który pomaga pobudzić skórę do oczyszczenia i odświeżenia, redukując przy tym widoczne oznaki starzenia się skóry.

Efekt zabiegu dodatkowo wzmocni regularne stosowanie dedykowanych mu kosmetyków. Jak często? Optymalne efekty uzyskamy już wtedy, kiedy połączymy działanie urządzenia z żelem do ciała ageLOC® Body Shaping Gel raz dziennie, zaledwie trzy dni w tygodniu: na udach, ramionach, pośladkach i/lub brzuchu. Aby wzmocnić rezultaty po zakończeniu zabiegu stosuj ageLOC® Dermatic Effects w formie lekkiej emulsji, którą należy nakładać codziennie rano i wieczorem, na te partie ciała, nad którymi pracujemy.

Urządzenie wykorzystuje prąd o samodostosowującym się natężeniu, ma przejrzysty wyświetlacz oraz sygnały dźwiękowe. To wszystko sprawia, że jest ono wygodne w użyciu i doskonale sprawdza się podczas samodzielnego stosowania w domu. Skuteczność zestawu ageLOC® Galvanic Body Trio została potwierdzona klinicznie. U 82% użytkowników po 12 tygodniach stosowania zestawu nastąpiła poprawa jędrności skóry na udach1, podczas gdy aż 89% badanych zauważyło poprawę wyglądu skóry w górnej części ramion2

i Autor: Materiały prasowe ageLOC Galvanic Spa

i Autor: Materiały prasowe ageLOC Galvanic Spa