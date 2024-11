W zimowym ogrodzie. Rusza sezon na kalendarze adwentowe

Tegoroczny kalendarz adwentowy Yves Rocher W Zimowym Ogrodzie to zaproszenie do podróży po niezwykłej naturze Bretanii. Pudełko pełne niespodzianek kryje w sobie zarówno pełnowymiarowe produkty, jak i miniatury, w tym balsamy, kremy do twarzy oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów. W granatowym kalendarzu będzie można znaleźć m.in. wodę perfumowaną L’Evidence, błyszczyk Rouge Elixir oraz produkty z serii Monoi, które idealnie wpisują się w zimowe potrzeby skóry, zapewniając jej ochronę i ukojenie. Wybrane okienka zawierają też kultowe kosmetyki Yves Rocher, takie jak dwufazowy płyn do demakijażu oraz płyn micelarny „2w1” z mikroalgą.

Jak co roku, część selekcji kalendarza adwentowego stanowią produkty z limitowanych kolekcji świątecznych. Tym razem marka Yves Rocher opracowała dwie wyjątkowe kompozycje zapachowe; Granat i Magnolia oraz Wanilia i Orchidea. Pierwsza z nich to pobudzająca i rześka mieszanka soczystego owocu i pięknych kwiatów magnolii, idealna dla fanek oryginalnych aromatów. Wanilia i Orchidea to z kolei prawdziwa kwintesencja świątecznego nastroju - słodki, kojarzący się z pysznymi wypiekami zapach otula niczym ciepły kaszmirowy szal, wprowadzając harmonię i chwilę wytchnienia w zimowe dni.

Każde z 24 okienek kalendarza skrywa starannie dobrane kosmetyki, które wspólnie pomogą stworzyć codzienny rytuał piękna. Kalendarz wyróżnia się eleganckim, granatowym opakowaniem pełnym kwiatów magnolii i orchidei, zawieszonych na świątecznym drzewku. Pudełko zostało wykonane w co najmniej 24% z kartonu pochodzącego z recyclingu własnych odpadów, zgodnie z założeniami marki dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

i Autor: materiał prasowy Yves Rocher