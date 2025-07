Wakacyjna apteczka beauty. Co warto mieć zawsze pod ręką?

Skóra na wakacjach potrzebuje więcej niż filtr SPF

Latem nie wystarczy tylko się chronić, warto działać prewencyjnie i regenerująco. Dlatego kosmetyki, które łagodzą, odbudowują i intensywnie nawilżają, powinny mieć swoje stałe miejsce w kosmetyczce – tuż obok SPF-u.

Po słońcu? Tylko aloes

Spieczona skóra? Podrażnienie, zaczerwienienie, sędzenie? Wystarczy jeden dzień bez fotoprotekcji lub zbyt długa drzemka na leżaku. W takich sytuacjach liczy się szybka ulga. Hidraloe Żel Aloesowy (250 ml / 83 zł) to lekki, nieklejący się żel na bazie czystego soku z aloesu, który natychmiast koi i regeneruje skórę. Działa jak kompres: chłodzi, nawilża i łagodzi, zostawiając skórę miękką i ukojona. Sprawdza się nie tylko po opalaniu, ale też po depilacji czy ukąszeniach owadów.

Ochrona z twistem: filtr, który też naprawia

Promieniowanie UV nie kończy pracy, kiedy znikamy ze słońca – ono uszkadza strukturę DNA komórek skóry, prowadząc do fotostarzenia. Dlatego warto postawić nie tylko na ochronę przeciwsłoneczną, ale też na aktywną naprawę. REPASKIN Invisible Fluid SPF 50+ (50 ml / 134 zł) do twarzy ma ultra-lekką, płynną konsystencję, jest niekomodogenny, szybko się wchłania i nie pozostawia białego nalotu. Formuła zawiera również antyoksydanty i enzymy naprawcze – unikalną kombinację, która pomaga walczyć z uszkodzeniami spowodowanymi przez promieniowanie słoneczne i zapobiega przyspieszonemu starzeniu się skóry.

- Latem skupiamy się na ochronie przeciwsłonecznej, jednak skóra potrzebuje także regeneracji po ekspozycji na promieniowanie UV. Gama Repaskin wykorzystuje zaawansowany Shield System – połączenie filtrów, enzymów naprawczych i silnych antyoksydantów. Dzięki temu działa nie tylko ochronnie, ale również wspiera procesy naprawcze na poziomie komórkowym, chroniąc DNA i neutralizując stres oksydacyjny. – mówi Monika Skrzyp-Zator, kosmetolog i ekspertka marki Sesderma.

Nawilżenie, które naprawdę działa: kwas hialuronowy ×3

Słońce odwadnia skórę szybciej niż zdążysz sięgnąć po wodę kokosową. Dlatego trzecim filarem wakacyjnej pielęgnacji powinno być dogłębne nawilżenie. Hidraderm Hyal Serum Liposomowe (30 ml / 168 zł) to bomba hialuronowa - aż trzy rodzaje kwasu hialuronowego, które nawilżają skórę warstwa po warstwie. Efekt? Skóra jest sprężysta, gładka i pełna blasku, jak po urlopie, a nie w jego trakcie.

Ukojenie, regeneracja, nawilżenie – 3 kroki do letniej skóry glow

Letnia pielęgnacja to nie tylko przyjemność, to inwestycja w zdrowie i młodość skóry. Dlatego warto mieć pod ręką kosmetyki, które nie tylko działają, ale naprawdę robią różnicę. Apteczka beauty od Sesdermy to trzy proste kroki: ukojenie, regeneracja, nawilżenie. Resztę zrobi lato.

i Autor: materiały prasowe Sesderma