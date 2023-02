Walentynkowa oferta dla spóźnialskich. Biedronka oferuje wyjątkowe zestawy prezentowe

To najpiękniejsze perfumy z Rossmann dla kobiet po 50-tce. Kosztują mniej niż 100 zł, a pachą luksusem

Do środy, 15 lutego klienci sieci Biedronka mogą znaleźć w sklepach wyjątkową ofertę walentynkową, a w niej - doskonale dopasowane prezenty. W każdym z zestawów przygotowanych przez Biedronkę w aplikacji Glovo klienci sieci znajdą trzy lub cztery produkty z oferty walentynkowej, takie jak bombonierka Cherissimo, praliny Rafaello, czekolada Ritter Sport, żel Aloesowy, olej do ciała ze słodkich migdałów czy bukiet 19 tulipanów lub róż. W zestawach nie zabraknie także lodów, świec zapachowych Aril czy win, także bezalkoholowych. Cena walentynkowych zestawów prezentowych waha się od 46 do 82 zł, w zależności od konkretnych produktów, a oprócz nich klienci mogą kupić w aplikacji Glovo również pojedyncze artykuły w ramach prezentu walentynkowego, takie jak bukiety kwiatów, wina czy czekoladki, które trafią prosto pod ich drzwi zaledwie w kilkanaście minut.

Usługa dostaw z Biedronki w ramach współpracy z Glovo dostępna jest w ponad 100 miastach w Polsce natomiast ekspresowa dostawa BIEK możliwa jest w 6 miastach największych miastach tj. Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu oraz Krakowie.

Powiedz „kocham” z Biedronką

Jak co roku, Biedronka przygotowała również bogatą ofertę produktów dostępnych we wszystkich sklepach sieci w Polsce, w której znajdują się m.in. bombonierki, wina, kwiaty czy kosmetyki. Z okazji Dnia św. Walentego w ofercie sieci Biedronka nie mogło zabraknąć też kwiatów, takich jak róża w doniczce (12,99 zł/szt.), trzykrotka w ozdobnej osłonce (19,99 zł/szt.), cyklamen (12,99 zł/szt.) czy alokazja (16,99 zł/szt) oraz bukietów ciętych róż, tulipanów lub goździków. W wybranych sklepach Biedronka dostępne są także produkty dla miłośników makijażu, np. gąbeczki do makijażu Niuqi (17,99 zł/opak.), paletki cieni Eveline (29,99 zł/opak.) lub błyszczyki Eveline (12,99 zł/opak.).

