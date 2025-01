Walentynkowy makijaż: Różowy zawrót głowy

To jest najgorszy szampon do włosów. Powinien trafić do kosza. Trycholog wskazała, po czym poznać źle dobrany szampon

Dodaj spojrzeniu odrobinę różowego blasku. Paleta cieni do powiek Urban Decay Moondust oferuje 6 odcieni – od połyskującego różu po brąz – dzięki którym stworzysz romantyczny look na każdą okazję. Nie zapomnij o spektakularnym podkreśleniu rzęs. Approved Mascara od Jeffree Star Cosmetics to wegańska formuła, która idealnie pogrubia i wydłuża rzęsy, a precyzyjna szczoteczka równomiernie rozdziela włoski.

Róż na policzkach? MAC Cosmetics Mineralize Blush w odcieniu New Romance nada skórze zdrowego, delikatnie perłowego blasku – jak po pierwszym pocałunku. Jeśli wolisz kremowe produkty, wypróbuj NUDESTIX Stax All Over Color Blush Balm w chłodnym różowym odcieniu Love & Roses, który możesz nałożyć również na powieki i usta.

Na koniec – usta gotowe do pocałunków. Lancôme L'Absolu Gloss Rôsy Plump nada im delikatny różowy odcień, intensywny połysk i zapewni długotrwałe nawilżenie.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Powiedz to zapachem: Najlepsze perfumy na Walentynki 2025

Walentynki to czas miłości – wyraź swoje uczucia zapachem. Narciso Rodriguez all of me intense celebruje siłę kobiecej wyjątkowości. Zapach otwierają nuty różowego pieprzu, jaśminu i czarnego irysu, nadając mu subtelny, pudrowy charakter. W sercu zapachu przenikają się róża i geranium, wzbogacone słodkimi akordami heliotropu i tuberozy. Kwiatowe nuty ustępują miejsca bazie zmysłowego piżma, słodkiej wanilii i drzewa sandałowego. To fascynująca kompozycja kwiatowo-drzewna, której nie da się zapomnieć.

Pistacje, kardamon, prażone orzeszki ziemne, wanilia, miód... Brzmi jak przepis na słodki deser walentynkowy? Nie tym razem! To nuty gourmand NOVELLISTA So Delicious, które otulą Cię niczym czułe objęcia, delikatny dotyk lub subtelny pocałunek. Ten zapach wprowadzi Cię w błogi nastrój, którym będziesz chciała cieszyć się każdego dnia.

A może coś odważniejszego? Prada Paradoxe Virtual Flower to nowoczesna interpretacja klasycznych kwiatowych akordów. Każda kropla emanuje awangardowym charakterem. Daj się oczarować delikatnym nutom jaśminu, świeżej bergamotki i zmysłowemu piżmu. Poczujesz się wyjątkowo kobieco i w pełni sobą.

Nasza rada: jeśli planujesz podarować komuś zapach na Walentynki, nie zapomnij o możliwości wygrawerowania dedykacji na flakonie. Miłosny napis uczyni ten prezent jeszcze bardziej wyjątkowym.

i Autor: materiały prasowe Notino

i Autor: materiały prasowe Notino

Walentynkowy manicure: Serce na dłoni

Niezależnie od tego, czy wolisz subtelny manicure, czy bardziej ekstrawagancki, wszystko jest możliwe dzięki Notino Gel Effect Nail Polish. Dzięki wysokiemu kryciu i szybkoschnącej formule wykonasz profesjonalny manicure w dowolnym miejscu, bez konieczności użycia lampy UV.

Spróbuj delikatnego różu w odcieniu 524 Rosy Whispers w dwóch warstwach. Po wyschnięciu dodaj małe serduszka w intensywnie różowym kolorze 564 Candy Factory. Na zakończenie nałóż odrobinę kremu do rąk Shiseido Ultimune Power Infusing, aby dłonie były nawilżone, miękkie i pełne blasku.

i Autor: materiały prasowe Notino

Randka z samą sobą: Domowe spa, które pokochasz

Brakuje Ci czasu na wizytę u kosmetyczki? Stwórz luksusowe spa w domowym zaciszu! Zobaczysz, jak łatwo możesz stworzyć oazę spokoju i zafundować sobie kojącą pielęgnację.

Rozpocznij od zapalenia świecy zapachowej, która wprowadzi Cię w nastrój relaksu. Na Walentynki polecamy zestaw świec Paddywax Ripple Rose & Gardenia, które cudownie pachną różą i gardenią.

Po kąpieli sięgnij po odżywczy balsam Lancôme Absolue Soft Body Balm – ten luksusowy kosmetyk zawiera niacynamid, koncentrat Perpetual Rose™ i pro-xylane, które nawilżą i zregenerują skórę. Następnie otul się jedwabnym szlafrokiem z kolekcji Notino Silk Collection – prawdziwa uczta dla ciała.

Teraz przejdźmy do głównego punktu programu: pielęgnacji twarzy. Zacznij od dokładnego demakijażu. Elemis Pro-Collagen Rose Cleansing Balm to balsam o delikatnej konsystencji, który zamienia się w olejek przy kontakcie ze skórą, skutecznie usuwając makijaż i wszelkie zanieczyszczenia. Wmasuj go dokładnie w skórę, a następnie usuń miękkim wacikiem.

Kolejny krok to peeling. Omorovicza Blue Diamond Resurfacing Peel zapewnia delikatne, ale skuteczne złuszczanie dzięki kwasom PHA. Wyrównuje teksturę i koloryt skóry, wspiera odnowę komórkową i pozostawia cerę promienną oraz młodszą.

Wypróbuj luksusową, kremową maseczkę Augustinus Bader The Face Mask, która tchnie nowe życie w matową, odwodnioną i zestresowaną skórę. Dzięki opatentowanej technologii TFC8 ta wyjątkowa maseczka przywraca skórze blask i nawilżenie, poprawia kontur twarzy oraz optycznie wygładza zmarszczki. Nic dziwnego, że marka ta zdobyła uznanie takich gwiazd jak Kim Kardashian czy Hailey Bieber.

Na zakończenie nałóż kilka kropli olejku do twarzy Darphin Rose Aromatic Care z esencją róży. Ten nawilżający eliksir zapewnia głęboką regenerację i odżywienie, a także idealnie nadaje się do relaksującego masażu. Twoja skóra będzie miękka, sprężysta i promienna.

Na koniec? Wskocz prosto do łóżka i pozwól sobie na kilka (lub kilkadziesiąt!) minut relaksującego snu, który jest najlepszym sprzymierzeńcem piękna.

i Autor: materiały prasowe Notino