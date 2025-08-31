Warsaw Fashion Week SS’26 – Warszawa oficjalnie na mapie światowych tygodni mody

4–6 września 2025 | Browary Warszawskie & The Tides, ul. Wioślarska 8, Warszawa

Warsaw Fashion Week SS’26 potrwa trzy dni i odbędzie się w dwóch wyjątkowych lokalizacjach:

4–5 września 2025 – Designer Avenue w Browarach Warszawskich

Targi slow fashion, showroomy, panele, warsztaty oraz spotkania z projektantami i influencerami. Wydarzenia te są otwarte dla szerokiej publiczności.

6 września 2025 – Gala Główna w The Tides, ul. Wioślarska 8

Wieczór otworzy wyjątkowy moment – benefis Jerzego Antkowiaka, legendarnego projektanta i wieloletniego dyrektora artystycznego Mody Polskiej. Jego pokaz będzie hołdem dla twórczości mistrza i symbolicznym uwieńczeniem jego kariery, która przez dekady kształtowała styl i wrażliwość Polaków.

Specjalnie z tej okazji przygotowana zostanie również wystawa oryginalnych kreacji z czasów PRL autorstwa Mody Polskiej, zestawionych z projektami młodego pokolenia twórców, a także wystawa dzieł sztuki kuratorowana przez ArtAround Gallery. To spotkanie historii z przyszłością i jedyny w swoim rodzaju dialog pokoleń w polskiej modzie.

Następnie na wybiegu zobaczymy kolekcje współczesnych twórców – od awangardy po haute couture – a kulminacją będzie wielki finał: kolekcja „Glam Witch” Angeliki Józefczyk z udziałem Justyny Steczkowskiej, która wystąpi także w premierowym koncercie.

Prowadzącym będzie Krzysztof Ibisz

Wieczór uświetni występ Sławka Uniatowskiego, a after party swoim koncertem urozmaici wokalista Hermes Karel, któremu towarzyszyć będzie DJ set do białego rana.

Najważniejsze punkty programu:

Benefis Jerzego Antkowiaka – hołd twórczości legendy polskiej mody i uwieńczenie jego kariery.

Wystawa unikatowych kreacji Mody Polskiej z czasów PRL, zestawionych z pracami młodych projektantów.

Ekspozycja sztuki współczesnej – kurator: ArtAround Gallery.

Pokazy kolekcji m.in. Yavorska, Patrycja Plesiak, Paweł Węgrzyn, La Metamorphose, Jarosław Ewert.

Finał: Angelika Józefczyk x Justyna Steczkowska – „Glam Witch”.

Występy muzyczne: Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Hermes Karel.

After Party z koncertem i DJ setem.

Warsaw Fashion Week SS’26 to nie tylko modowe widowisko, lecz także platforma promocji polskich projektantów, miejsce debiutów młodych talentów i przestrzeń do międzynarodowego networkingu branży fashion.