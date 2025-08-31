Warsaw Fashion Week SS’26 – Warszawa oficjalnie na mapie światowych tygodni mody

4–6 września 2025 | Browary Warszawskie & The Tides, ul. Wioślarska 8, Warszawa
Warsaw Fashion Week SS’26 potrwa trzy dni i odbędzie się w dwóch wyjątkowych lokalizacjach:
- 4–5 września 2025 – Designer Avenue w Browarach Warszawskich
Targi slow fashion, showroomy, panele, warsztaty oraz spotkania z projektantami i influencerami. Wydarzenia te są otwarte dla szerokiej publiczności.
- 6 września 2025 – Gala Główna w The Tides, ul. Wioślarska 8
Wieczór otworzy wyjątkowy moment – benefis Jerzego Antkowiaka, legendarnego projektanta i wieloletniego dyrektora artystycznego Mody Polskiej. Jego pokaz będzie hołdem dla twórczości mistrza i symbolicznym uwieńczeniem jego kariery, która przez dekady kształtowała styl i wrażliwość Polaków.
Specjalnie z tej okazji przygotowana zostanie również wystawa oryginalnych kreacji z czasów PRL autorstwa Mody Polskiej, zestawionych z projektami młodego pokolenia twórców, a także wystawa dzieł sztuki kuratorowana przez ArtAround Gallery. To spotkanie historii z przyszłością i jedyny w swoim rodzaju dialog pokoleń w polskiej modzie.
Następnie na wybiegu zobaczymy kolekcje współczesnych twórców – od awangardy po haute couture – a kulminacją będzie wielki finał: kolekcja „Glam Witch” Angeliki Józefczyk z udziałem Justyny Steczkowskiej, która wystąpi także w premierowym koncercie.
Prowadzącym będzie Krzysztof Ibisz
Wieczór uświetni występ Sławka Uniatowskiego, a after party swoim koncertem urozmaici wokalista Hermes Karel, któremu towarzyszyć będzie DJ set do białego rana.
Najważniejsze punkty programu:
- Benefis Jerzego Antkowiaka – hołd twórczości legendy polskiej mody i uwieńczenie jego kariery.
- Wystawa unikatowych kreacji Mody Polskiej z czasów PRL, zestawionych z pracami młodych projektantów.
- Ekspozycja sztuki współczesnej – kurator: ArtAround Gallery.
- Pokazy kolekcji m.in. Yavorska, Patrycja Plesiak, Paweł Węgrzyn, La Metamorphose, Jarosław Ewert.
- Finał: Angelika Józefczyk x Justyna Steczkowska – „Glam Witch”.
- Występy muzyczne: Sławek Uniatowski, Justyna Steczkowska, Hermes Karel.
- After Party z koncertem i DJ setem.
Warsaw Fashion Week SS’26 to nie tylko modowe widowisko, lecz także platforma promocji polskich projektantów, miejsce debiutów młodych talentów i przestrzeń do międzynarodowego networkingu branży fashion.