Wcieram 20 kropli w skórę głowy przed każdym myciem włosów. Od tamtej pory rosną jak szalone i mam wysyp baby hair. Domowy sposób na porost włosów

Wcieram w skórę głowy przed każdym myciem włosów. Od tamtej pory rosną jak szalone i mam wysyp baby hair

Każdy, kto zmaga się z problemem wypadania włosów, chciałby znaleźć skuteczny sposób na przyspieszenie ich wzrostu. To zrozumiałe, że gdy widzimy, jak nasze pasma wyraźnie się przerzedzają, wpadamy w panikę. Oczywiście może to wynikać z różnych chorób, jednak najczęściej bywa, że przyczyną wypadania włosów jest po prostu źle dobrana pielęgnacja. Można wówczas przeanalizować kosmetyki, których używamy, czy zmienić nasze nawyki pielęgnacyjne do włosów. Wiele osób szuka wtedy sposobu na porost włosów. Jedną z najskuteczniejszych w moim przypadku była wcierka z olejku rycynowego, który od pokoleń jest znany w pielęgnacji włosów - wzmacnia je i stymuluje ich porost. Wcieram około 20 kropli olejku w skórę głowy 2-3 razy w tygodniu, czyli przed każdym myciem. Po 20 minutach zmywam i myje głowę szamponem. Już po 4 tygodniach zauważyłam, że włosy rosną jak szalone i mam wysyp baby hair na głowie.

Domowa wcierka na porost włosów. Właściwości olejku rycynowego

Właściwości olejku rycynowego są znane i wykorzystywane od wielu pokoleń. Dlaczego tak skutecznie wpływa na porost włosów? Otóż olejek rycynowy Zawiera kwas rycynolowy, który wpływa na zwiększenie mikrokrążenia krwi i pomaga dotlenić oraz odżywić cebulki. Dzięki temu przyspiesza porost włosów i sprawia, że są one mocniejsze i błyszczące. Co więcej, Jest bogatym źródłem witaminy E, która wzmacnia łamliwe paznokcie i włosy. Pomoże zwalczyć łysienie, łupież i zapalenie mieszków włosowych. Wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze.

Przyczyny wypadania włosów

Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Niektóre z nich są niegroźne, jak na przykład nieodpowiednio dobrane kosmetyki. Bywa również, że wypadające włosy to objaw poważniejszych chorób lub zaburzeń hormonalnych. W takich sytuacjach ważna jest konsultacja z lekarzem. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się:

Niedobór żelaza i anemia,

Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Chora tarczyca,

Stres i przemęczenie,

Nieodpowiednia dieta,

Łysienie androgenowe,

Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,

Cukrzyca.

