Weź ten babciny specyfik i zmieszaj z wodą mineralną. W 2 tygodnie zagęści włosy i sprawi, że zaczną rosnąć nowe. Sposób na wypadające włosy

Wymieszaj kilka kropli z wodą i wetrzyj we włosy. Domowa wcierka zagęszczająca kosmyki

Dlaczego włosy wypadają? To jeden z najczęstszych problemów pielęgnacji włosów. Wypadanie kosmyków nie jest niczym nieprawidłowym. Dziennie człowiek traci nawet do 100 włosów. To całkowicie naturalny proces. Problem zaczyna się, gdy włosy zaczynają wypadać nadmiernie. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele - od chorób skóry, problemów z hormonami po nieprawidłową pielęgnację oraz niezdrowy styl życia. Czasem wydaje się, że włosy nam wypadają, a w rzeczywistości się kruszą na długości. W takiej sytuacji warto zadbać o dodatkowe odżywienie oraz nawilżenie kosmyków.

Domowe wcierki na porost włosów mogą stanowić rewelacyjne uzupełnienie profesjonalnej kuracji. Nigdy jednak nie powinny zastąpić wizyty u specjalisty. Tylko on będzie mógł ocenić przyczyny nadmiernego wypadania włosów.

Jeżeli szukasz domowe wcierki, która wzmocni i odżywi Twoje włosy to zdecydowanie musisz poznać ten przepis. Podstawowym składnikiem domowej wcierki na porost włosów są zwykłe krople żołądkowe. Wystarczy, że w niewielkiej miseczce wymieszasz 2 łyżki kropli żołądkowych z 4 łyżkami wody mineralnej, a następnie całość dokładnie wetrzesz w skórę głowy. Wcierkę pozostaw na około 1 godzinę, a następnie umyj głowę ulubionym szamponem.

Dlaczego krople żołądkowe pomagają na wypadanie włosów?

Krople żołądkowe to bogactwo naturalnych składników, które dobrze działają na skórę oraz włosy. Zawierają one między innymi dziurawiec (wzmacnia cebulki i stymuluje wzrost włosów), miętę pieprzową (łagodzi podrażniane i jest skuteczna w walce z łupieżem) oraz walerianę (reguluje wydzielanie sebum i ma właściwości bakteriobójcze). Warto pamiętać, że wcieranie kropli żołądkowych w skórę głowy może powodować podrażnienia i wywoływać alergie. Zawsze rozcieńczaj je z wodą, a przed pierwszym użyciem wykonaj próbę uczuleniową. Wetrzyj niewielką ilość roztworu w skórę za uchem i odczekaj jedną dobę.