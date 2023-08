Zauważyłaś czerwoną bransoletkę na nadgarstku u innej kobiety? To ważny symbol, którego nie wolno przegapić. Sprawdź, co oznacza

Idealny manicure na jesień 2023 z promocją Biedronki. Tylko teraz lakiery do paznokci za 1 zł! Obok takiej promocji nie można przejść obojętnie

Co oznacza czerwona bransoletka?

Bransoletki na rzemyku są modne od wielu lat. Jedni preferują te w stylu boho, natomiast kobiety chętniej stawiają na bransoletki z zawieszką. Wykonana jest z cienkiego sznurka i nawet nie bardzo rzuca się w oczy. W ostatnich latach można zaobserwować, że słabość do tego typu biżuterii mają również gwiazdy z Hollywood. Angelina Jolie i Victoria Beckham chętnie noszą czerwone bransoletki na rzemyku, nawet do eleganckich stylizacji. Otóż ta bransoletka to nie tylko modny dodatek. Kryje się za nią ważna symbolika. Otóż kobiety noszą czerwoną bransoletkę, bo wierzą, że odgoni od nich złe moce. Ta dyskretna biżuteria ma odpychać od człowieka złe moce i zapewnić mu spokój ducha. Jest wręcz traktowana jako amulet przynoszący szczęście. Noszenie czerwonej bransoletki ma również pomóc w odnalezieniu prawdziwej miłości, dodać kobiecie pewności siebie oraz wspomóc w osiąganiu celów i spełnianiu swoich marzeń.

Jak nosić czerwoną bransoletkę, aby przynosiła szczęście?

Oczywiście ważną rolę odgrywa tu kolor czerwony, który według tradycji judaistycznych czerwony ma chronić przed złem i dodawać energii do zwalczania przeciwności losu. Co więcej, od pokoleń wierzy się, że czerwony kolor pomaga w odstraszaniu złych duchów i rzucanych uroków. Jak nosić czerwoną bransoletkę, aby przyniosła szczęście w życiu? Amulet spełni swoje zadanie, jeśli będzie noszony na lewym nadgarstku.

