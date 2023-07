i Autor: shutterstock

Biżuteria z magią

Wiele kobiet nosi pierścionek na małym palcu. Co to oznacza? To ważna obietnica

Zauważyłaś, ze Twoja koleżanka, znajoma lub mama nosi pierścionek na najmniejszym palcu u dłoni? To nie przypadek, a znak, na który powinnaś zwrócić szczególną uwagę. Kobiety nosząc pierścionek na małym palcu u dłoni składają sobie ważną obietnicę, a biżuteria ma im o tym przypominać. Co to oznacza? To symbol kobiecej mocy.