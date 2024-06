Wielkie promocje w Super-Pharm. Te przeceny zwalą Cię z nóg

Eucerin Dermopure - serum do twarzy o potrójnym działaniu

59,99 zł

cena regularna: 79,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 55,99 zł

To dermokosmetyk który jednocześnie: redukuje przebarwienia po trądziku (dzięki opatentowanemu przez Eucerin składnikowi Thiamidol), zapobiega niedoskonałościom (kwas salicylowy),i pomaga zapobiegać ich nawrotom (Likochalkon A). Zapobiega błyszczeniu się skóry dzięki specjalnej technologii regulującej wydzielanie sebum.

Pierwsze efekty stosowania serum o potrójnym działaniu od Eucerin są widoczne już po 2 tygodniach, a w miarę dalszego używania, następuje dalsza poprawa stanu skóry. Badania kliniczne serum z Thiamidolem wykazały wyraźne zmniejszenie przebarwień po trądziku do 80%, redukcję wyprysków aż do 90% i poprawę wyglądu porów do 71%.

Nuxe Merveillance Lift - olejowe serum liftingujące do twarzy

135,99 zł

cena regularna: 259,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 145,99 zł

To serum przeciwstarzeniowe jest nasycone ultra-korygującym olejem z mikroalg, aktywnym składnikiem który koncentruje moc 4 miliardów komórek w jednej kropli, aby codziennie wzmacniać Twoją skórę. Tylko 3 krople wystarczą, aby natychmiast uzyskać gładszą, bardziej jędrną i elastyczną skórę.

Ultra-korygujący olej z mikroalg: Firma Nuxe wybrała Chlorella Vulgaris, mikroskopijne zielone algi o wyjątkowych zdolnościach regeneracyjnych. Po raz pierwszy ten składnik pojawił się na ziemi 2,5 miliarda lat temu i przetrwał do dziś dzięki niesamowitej odporności, którą zawdzięcza nieprzepuszczalnej membranie. Olej z mikroalg pozyskiwany jest przy użyciu najnowocześniejszej, przyjaznej dla środowiska technologii, która umożliwia wydobycie aktywnych molekuł z membrany, które są trudno dostępne innymi metodami. Jedna kropla oleju z mikroalg skupia przeciwstarzeniową moc 4 miliardów komórek.

Formuła wegańska bez składników pochodzenia zwierzęcego i pochodnych. 98% wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego. Patent Nuxe (FR). Skuteczność przeciwstarzeniowa i niezwykła przyjemność dzięki zniewalającemu zapachowi z subtelnymi nutami frezji i magnolii na pudrowej bazie białego piżma.

Dermika Imagine Diamond Skin - sferyczne serum przeciwzmarszczkowe

59,99 zł

cena regularna: 99,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 49,99 zł

„Imagine... Wyobraź sobie, że Twoja skóra ponownie jest gładka, jędrna, ładnie napięta, bez widocznych zmarszczek, cera jest rozświetlona, a Ty wyglądasz po prostu młodziej... Wyobraź sobie i sprawdź, jak możesz to osiągnąć". Pomoże w tym zaawansowana linia przeciwzmarszczkowa Dermika Imagine, w której innowacyjne, skuteczne formuły zostały wzbogacone o pył diamentowy oraz lipidy, aby zrewitalizować i wzmocnić skórę, zmniejszyć widoczność zmarszczek i bruzd oraz odzyskać elastyczność i blask. W momencie aplikacji skoncentrowane składniki zamknięte w „kremowym DNA" łączą się z zawartym w żelu kwasem hialuronowym, zmieniając się w jedwabiste, aksamitne serum idealnie dopasowujące się do skóry. Piękny zapach czyni pielęgnację jeszcze przyjemniejszą.

La Roche-Posay Retinol B3 – Serum

167,99 zł

cena regularna: 239,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 138,99 zł

Retinol B3 Serum to wyjątkowe skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe z czystym retinolem i retinolem o stopniowym uwalnianiu, które koryguje oznaki starzenia się skóry: widoczne, głębokie zmarszczki i przebarwienia. Regeneruje, koi, wygładza skórę i drobne linie. Odpowiednie także dla skóry wrażliwej. Formuła wzbogacona o glicerynę i kwas hialuronowy o działaniu nawilżającym, witamina B3 (Niacynamid) i woda termalna z La Roche-Posay, które łagodzą podrażnienia skóry, przyczyniają się do odbudowy naturalnej bariery ochronnej, adenozynę o działaniu przeciwzmarszczkowym. 24h nawilżenia*. Wyjątkowa formuła stworzona dla optymalnej tolerancji każdego rodzaju skóry, również wrażliwej.

Iwostin Age Lift – Serum

84,99 zł

cena regularna: 150,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 75,99 zł

Age Lift – to serum do twarzy dla cery 40+. Jego silna i wysoce skoncentrowana formuła widocznie zmniejsza drobne linie oraz zmarszczki pod oczami, na twarzy i szyi. Iwostin Age Lift nawilżające serum z kwasem hialuronowym poprawia jędrność i elastyczność skóry. Serum z witaminami A i E do wszystkich typów skóry dojrzałej jest testowane dermatologicznie, a jego skuteczność została potwierdzona klinicznie: 100% kobiet potwierdza, że ich skóra wygląda młodziej i jest bardziej jędrna, a zmarszczki są widocznie zredukowane.

Tołpa Dermo Face Sebio BHL Serum nawilżająco-kojące

23,99 zł

cena regularna: 39,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 22,99 zł

Szukasz skoncentrowanego serum, które nawilży i złagodzi Twoją skórę z problemami trądzikowymi? Tołpa Dermo Face Sebio BHL może okazać się faworytem! Serum to nie tylko zapewnia długotrwałe nawilżenie, ale również koi podrażnienia i zaczerwienienia, przyspieszając eliminację niedoskonałości. Bogata formuła serum Sebio BHL zawiera skoncentrowaną dawkę witamin, hydroskładników i lipidów, które regulują wydzielanie sebum i wzmacniają barierę hydrolipidową skóry. Jest odpowiednie do stosowania w trakcie i po kuracjach z kwasami i retinoidami, a jego łagodna receptura sprawia, że jest idealne dla skóry wrażliwej.

Avène Cleanance A.H.A serum złuszczające

100,99 zł

cena regularna: 166,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 100,99 zł

Avène Cleanance A.H.A serum złuszczające zostało stworzone z myślą o cerze skłonnej do trądziku, zmagającej się regularnie z niedoskonałościami oraz wrażliwej. Sekretem jego skuteczności jest połączenie 10 wyselekcjonowanych komponentów i aż 99% składników pochodzenia naturalnego, w tym opatentowane kwasy AHA. Obecność kwasu mlekowego i bursztynowego niweluje zmiany trądzikowe, zapobiega ich ponownemu powstawaniu oraz zwęża pory. Kwas glutaminowy reguluje nadmierne wydzielanie sebum i powoduje, że cera przestaje się nieestetycznie błyszczeć. Serum złuszczające zawiera także wodę termalną Avène, która ma działanie kojące i przywraca równowagę skórze. Avène Cleanance A.H.A serum złuszczające znakomicie się sprawdzi jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji, znacznie poprawiając teksturę cery, wygładzając ją i redukując przebarwienia.

Basiclab Esteticus Trehaloza 10%, Peptyd Snap-8, Kwas Hialuronowy 5% - serum do twarzy

150,99 zł

cena regularna: 187,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 135,99 zł

Aktywne serum do twarzy z trehalozą i peptydem BasicLab Esteticus to specjalistyczny dermokosmetyk, który ma wielokierunkowe działanie odbudowujące barierę lipidową, nawilżające oraz przeciwzmarszczkowe. Jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry i świetnie się sprawdzi jako podstawa codziennej pielęgnacji, profilaktyka przeciwstarzeniowa oraz jako przygotowanie cery do nałożenia ulubionego kremu, a także podczas wysuszających kuracji. Formuła nie zawiera dodatków zapachowych, dlatego jest odpowiednia także dla skóry wrażliwej. Serum opiera się na starannie dobranych składnikach aktywnych o właściwościach odżywczych, które widocznie poprawiają sprężystość, strukturę cery oraz zapewniają jej wygładzenie. Dermokosmetyk intensywnie nawadnia skórę, wzmacnia jej barierę ochronną i niweluje uczucie ściągnięcia. Składniki przeciwstarzeniowe zawarte w formule wnikają w głębokie warstwy skóry, skutecznie redukując zmarszczki mimiczne i przywracają cerze młodzieńczy blask. Serum do twarzy BasicLab Esteticus ma postać mlecznej emulsji, która dobrze się wchłania i można je stosować na dzień oraz na noc.

Dr Irena Eris Clinic Way Dermokapsułki - rewitalizujące dermokapsułki do twarzy

118,99 zł

cena regularna: 169,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 120,99 zł

Zawierają koncentrat witamin (A, C, E), peptydów i biomimetycznych olejów, podany w pojedynczych dozach, przeznaczonych do aplikacji na twarz i szyję. Polecane do użycia w każdym wieku, jako 30-dniowa kuracja pielęgnacyjna w celu szybkiej regeneracji skóry zmęczonej, odwodnionej, przesuszonej lub jako profilaktyka przeciw procesom starzenia. Dermokapsułki działają jak „mikro-impuls” energetyzująco- regenerujący skórę oraz zwalczający oznaki jej starzenia.

CeraVe Odbudowujące Serum z Retinolem

75,99 zł

cena regularna: 112,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 75,99 zł

Serum odbudowujące z retinolem przeznaczone jest dla każdego typu skóry, także wrażliwej. Zmniejsza widoczność porów i zmian potrądzikowych. Pomaga odbudować barierę ochronną i wygładza skórę, jednocześnie jej nie wysuszając. Zawiera: 3 kluczowe ceramidy, ekstrakt z korzenia lukrecji i niacynamid. W efekcie pomaga odblokować pory, wygładzone i zredukowane niedoskonałości i zmiany trądzikowe.

Vichy Liftactiv Supreme Vitamin C - serum do twarzy

163,99 zł

cena regularna: 232,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 139,99 zł

Starzenie się skóry oraz negatywne czynniki ekspozomu, takie jak zanieczyszczenie powietrza oraz promieniowanie UV, mogą prowadzić do powstawania oznak zmęczenia skóry, takich jak poszarzała, matowa skóra i drobne linie. Poznaj Liftactiv Supreme serum z witaminą C od Vichy, które zwiększa ochronę antyoksydacyjną skóry, aby zapewnić widoczne rozświetlenie. k. Skuteczna formuła zawiera wysoką koncentrację silnych składników aktywnych uznanych w dermatologii i medycynie estetycznej:

- 15% czystej witaminy C o działaniu antyoksydacyjnym, przywracającym skórze blask i wyrównującym jej koloryt.

- Witamina E + ekstrakt z kory sosny nadmorskiej (piknogenol) o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, aby neutralizować negatywny wpływ zanieczyszczeń na skórę.

- Kwas hialuronowy niskocząsteczkowy o działaniu nawilżającym skórę i redukującym drobne linie.

Bielenda Professional Supremelab Hyalu Minerals 2% - hydro-serum z kwasem hialuronowym

55,99 zł

cena regularna: 78,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 47,99 zł

Lekkie, żelowe serum, które zawiera aż 2% kombinacji trzech rodzajów kwasu hialuronowego, który w tak wysokiej koncentracji zapewnia bardzo skuteczne działanie. Doskonale nawadnia, wygładza, wspiera procesy regeneracji, rewitalizuje, wzmacnia i działa przeciwzmarszczkowo, zmniejsza oznaki starzenia, poprawia ogólną kondycję oraz wygląd skóry.

Zawiera:

Trzy rodzaje kwasu hialuronowego – ich połączenie w jednym produkcie wpływa na jego większą efektywność i szersze spektrum działania. Silnie nawilża, wygładza, poprawia zdolności przenikania innych składników, tworzy ochronny hydrolfilm zabezpieczając przed utratą wilgoci i elastyczności.

Fermented essence – składniki fermentowane (woda ryżowa oraz produkt fermentacji drożdży). Mają niesamowite właściwości pielęgnacyjne, regeneracyjne, wzmacniające. Odżywiają, nawilżają, ograniczają przeznaskórkową utratę wody, rewitalizują.

Twainmoist® – silnie i efektywnie nawilża, zapobiega utracie wody, rewitalizuje, wpływa na regenerację skóry.

Minerały morskie – składniki zapewniające prawidłowy poziom odżywienia skóry, wpływają na lepsze ukrwienie, ograniczają utratę wody przez naskórek.

Senelle - rewitalizujące serum przeciwzmarszczkowe

115,99 zł

cena regularna: 164,99 zł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 111,99 zł

Bogate serum do twarzy z nowoczesną i ultra stabilną formą witaminy C (4%), Stoechiolem (1%) (naturalny lifting) oraz Oléoactif® to doskonała kuracja dla cery potrzebującej wygładzenia i rozjaśnienia. Nasycona składnikami receptura olejowa jest gwarancją widocznego efektu odmłodzenia, odświeżenia skóry i zmniejszenia podrażnień.

Serum rewitalizujące Senelle jest wegańskie i zawiera 95,2% składników pochodzenia naturalnego. Sięgnij po to co najlepsze dla zachowania młodości i ciesz się naturalnie piękną skórą, mimo otaczających Cię szkodliwych czynników zewnętrznych.

