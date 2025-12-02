Wielkie święto mody! Wyjątkowy jubileusz

Ten wieczór bez wątpienia był spektakularny. Pokaz został wpisany w architekturę Biblioteki Narodowej w sposób, który podkreślił jej monumentalną, modernistyczną przestrzeń, nie ingerując w naturalny charakter. Zaprezentowano aż 97 looków na 70 modelkach i modelach — wszystko po to, by w wyjątkowy sposób uczcić 20-lecie twórczości projektanta.

Kolekcja 20th ANNIVERSARY to celebracja różnorodności form i materiałów, które razem tworzą spójną całość. Na wybiegu pojawiły się zarówno koronki, kaszmiry, miękka skóra, jak i cekiny oraz sztuczne futra. Całość została utrzymana w palecie: czekoladowych brązów, szlachetnych beży i granatów, które nadały kolekcji zmysłową, elegancką harmonię. Wyjątkowym wyróżnikiem były kreacje ręcznie wyszywane kamieniami. Misterne aplikacje to hołd dla rzemiosła, które od początku było fundamentem marki JEMIOL. Stylizacje przygotowała Agnieszka Ścibior, sięgając po biżuterię marki APART, która doskonale dopełniła prezentowane sylwetki.

Tak imponujące wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu wielu partnerów w tym partnera strategicznego banku PKO BP oraz marce Sanprobi uznanej w Polsce za eksperta w suplementacji probiotycznej, producencie linii Sanprobi Premium.

XX-lecie marki świętowało liczne grono gości: partnerzy, przyjaciele oraz klienci marki, dziennikarze a także gwiazdy, m.in.: Małgosia Socha, Anna Lewandowska, Iza Kuna, Agnieszka Dygant, Dorota Szelągowska, Beata Ścibakówna, Aleksandra Adamska, Paulina Krupińska, Joanna Krupa, Marietta Żukowska, Aleksandra i Michał Żebrowscy, Hanna Lis, Grażyna Wolszczak, Katarzyna Zielińska, Joanna Przetakiewicz, Agata Młynarska, Anna Czartoryska Niemczycka, Jessica Mercedes, Karolina Malinowska Ada Fijał i Magda Pieczonka.

To dla mnie ogromna radość i szczęście móc tworzyć dla ludzi już od tylu lat. Moda to emocje – żywe, prawdziwe, poruszające – mówi Łukasz Jemioł.

