Wielokierunkowe działanie dla Twojej skóry

Projektant ostro o sukniach ślubnych Polek. "To jest brak szacunku do wiary katolickiej". Mówi o konkretnym modelu

MAYBELLINE NEW YORK MUSIC STORIES VOL. 2. Wydarzenie, o którym warto usłyszeć

ageLOC® LumiSpa Blemish Serum

Nieodpowiednia dieta, stresujący tryb życia, brak odpowiedniej ilości snu oraz czynniki środowiskowe to główne przyczyny powstawania niedoskonałości. Nierównomierna struktura skóry, zatkane pory i wypryski to tylko niektóre z nich. Dlatego marka Nu Skin® wprowadza do swojej oferty nowość – ageLOC® LumiSpa Blemish Serum o wielokierunkowym działaniu, który redukuje niedoskonałości i zapewnia skórze młody wygląd.

Zobacz także: Polacy coraz częściej rezygnują ze spożywania produktów odzwierzęcych

Delikatna formuła serum skutecznie oczyszcza pory oraz pomaga w walce z wypryskami i zaskórnikami. W jego składzie znajdziemy też mnóstwo dobroczynnych składników: kwas salicylowy, który wspiera proces złuszczania i odnowy skóry oraz poprawia jej gładkość; srebro, które pomaga oczyszczać pory oraz zapobiega pojawianiu się kolejnych wyprysków; pochodną kwasu azelainowego (Potassium Citrifolia Extract) oraz wyciąg z noni (Morinda Citrifolia Extract), które skutecznie redukują sebum, koją i łagodzą oraz równoważą wygląd skóry. Dzięki opatentowanej mieszance składników ageLOC® LumiSpa Blemish Serum zwalcza widoczne oznaki starzenia i pomaga zachować młody i promienny wygląd.

ageLOC® LumiSpa iO – sięgnij po dodatkowe wsparcie

Działanie serum można dodatkowo wzmocnić! Wszystko za sprawą inteligentnej pielęgnacji, którą zapewnia ageLOC® LumiSpa iO – czyli inteligentne urządzenie do oczyszczania twarzy. Dlaczego? Bowiem odpowiednio oczyszczona skóra lepiej wchłania zawarte w serum składniki. Dzięki regularnemu stosowaniu urządzenia z preparatem oczyszczającym ageLOC® Activating Cleanser Blemish Prone Skin możemy jeszcze szybciej spodziewać się efektów w postaci gładkiej, promiennej i pozbawionej niedoskonałości cery. Ponadto, system ageLOC® LumiSpa iO wykorzystuje technologię Bluetooth, dzięki której może łączyć się z aplikacją Nu Skin® Vera w naszym telefonie. Ta nowa technologia otwiera szerokie spektrum możliwości i doświadczeń oraz pozwala na opracowanie swojego rytuału pielęgnacyjnego w pełni odpowiadającego potrzebom skóry. Wszystko za sprawą inteligentnego coachingu i czujnikom zainstalowanym w urządzeniu, które informują o zbyt dużej sile nacisku i szybkości wykonywanych przez nie ruchach. Aplikacja Vera pozwala też śledzić postępy pielęgnacji skóry dzięki funkcji Selfie timeline (Osi Czasu Selfie) oraz przypomina o konieczności wymiany głowicy.

Nowość od Nu Skin® – ageLOC® LumiSpa Blemish Serum, dostępne jest w sprzedaży od 22 kwietnia 2023 roku u autoryzowanych dystrybutorów oraz na stronie www.nuskin.com.

i Autor: Materiały prasowe ageLOC® LumiSpa Blemish Serum

i Autor: Materiały prasowe ageLOC® LumiSpa Blemish Serum