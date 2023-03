Wiemy, co kobiety chcą otrzymać 8 marca!

To największy trend w makijażu na wiosnę 2023. Nie potrzebujesz do niego kosmetyków kolorowych!

Życzenia i kwiaty?

Większość respondentek w badaniu Empiku zadeklarowało, że obchodzi Dzień Kobiet (85%) i zazwyczaj otrzymuje tego dnia prezenty i życzenia (70%). 8 marca to także okazja dla pań do zrobienia czegoś miłego dla siebie – aż połowa ankietowanych sama sprawia sobie jakiś upominek. Blisko co trzecia (28%) świętuje w gronie bliskich kobiet, np. z przyjaciółkami, mamą czy siostrą, jednak tylko 15% wręcza im prezenty. Co ciekawe, Dzień Kobiet raczej pozbawiony jest romantycznego charakteru – mniej niż 10% ankietowanych chodzi z tej okazji na randkę.A co z kobietami, które nie obchodzą tego święta (15%)? Głównym powodem, który wskazały w badaniu, jest brak czasu lub ochoty (44% wskazań). Niecałe 40% ankietowanych z tej grupy odpowiedziało, że nie lubi Dnia Kobiet bądź go nie uznaje.

Książka, perfumy a może…. rajstopy?

Z badania wynika, że 9 na 10 respondentek liczy 8 marca na prezent. Empik spytał kobiety, co ucieszyłoby je najbardziej. Okazało się, że wcale nie zależy im na kosztownych czy wyszukanych niespodziankach – a bardziej na dopasowanych do potrzeb, nawet drobnych upominkach. Najlepszym pomysłem jest książka – wskazało ją prawie 60% ankietowanych. Na popularności nie tracą też tradycyjne bukiety – cięte kwiaty chętnie przyjmie co druga badana. Podium zamyka bilet na ciekawe wydarzenie, np. na koncert czy do teatru (prawie 40% wskazań). Biżuteria znalazła się na czwartym miejscu – ex aequo z zabiegami SPA oraz zaproszeniem do restauracji lub na uroczystą kolację w domu (po 30% wskazań). Na dalszych miejscach w zestawieniu znalazły się m.in. perfumy (27%), karta podarunkowa do ulubionego sklepu (27%) oraz kosmetyki (20%).

Tych prezentów lepiej unikać

Warto odnotować, że ponad połowa (51%) ankietowanych pań przyznała, że ucieszy je każdy prezent – liczy się bowiem gest. Natomiast Empik zapytał kobiety również o to, jakich upominków raczej nie chciałyby dostać. Bezsprzecznym numerem jeden na tej liście zostały… rajstopy. Symbol minionych czasów wskazała ponad połowa respondentek (53%). Powinniśmy być ostrożni także w przypadku słodyczy – aż 27% badanych kobiet nie chciałoby ich otrzymać 8 marca. Tuż za podium uplasowała się odzież, która byłaby nietrafionym prezentem zdaniem ¼ respondentek.