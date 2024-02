Wiemy, która fryzura będzie modna wiosną 2024. Krótkie cięcie, o które fryzjerzy dostają tysiące próśb. Z miejsca minus 15 lat i wtłoczony w skórę blask

Oto najmodniejsza fryzura na wiosnę 2024. Będziesz w niej wyglądać młodo i nowocześnie

Eksperci od fryzjerstwa wskazują, ze wiosna 2024 będzie czasem powrotu klasyki i nienachalnej elegancji. Modne będą proste cięcia, które podkreślą owal twarzy i optycznie wysmuklą buzię. Takie fryzury szczególnie spodobają się kobietą dojrzałym. Będą one, w tego rodzaju cięciach, prezentować się nowocześnie oraz bardzo elegancko. Fryzjerzy wskazuję, że kobiety na wiosną wybierają krótkie i łatwe do stylizacji fryzury. W tym sezonie królować będzie jedno cięcie. To klasyka w nowoczesnym wydaniu. O jakiej fryzurze mowa?

Wiosną 2024 stawiamy na klasyczny, prosty bob. Fryzjerzy rekomendują, że prosty bob najlepiej wygląda na włosach ściętych do poziomu linii żuchwy lub do ramion. Prosty bob charakteryzuje się równo ściętymi włosami. Jest to prosta fryzura - bez cieniowania, asymetrii oraz warstw. Rekomendowany jest kobietom z gęstymi włosami. Wiosną 2024 prostego boba będziemy nosić z przedziałkiem na środku głowy. Dzięki temu twarz pozostanie symetryczna, a fryzura nie będzie przeciążać. Prosty bob jest łatwy w stylizacji i nie wymaga wielogodzinnego układania. Możesz go nosić zarówno na prostych włosach, jak i postawić na delikatnie fale. Kobiety z wysokim czołem rewelacyjnie będą wyglądać w bobie z grzywką.