Po zmyciu makijażu aplikuje to na rzęsy. Wyglądają jak sztuczne. Długie rzęsy jak franki w 2 tygodnie. Sposób na przedłużenie rzęs

Co zrobić, aby rzęsy były długie i gęste? Sposoby na porost rzęs

Długie i grube rzęsy to marzenie wielu kobiet. Nie bez powodu tusz do rzęs jest jednym z najpopularniejszych kosmetyków do makijażu. Zastanawiasz się, czemu Twoje rzęsy nie są długie? Wpływ na to ma wiele czynników. Jednym z nich jest genetyka, ale krótkie i rzadkie rzęsy mogą być spowodowane również złą dietą, brakiem odpowiedniej pielęgnacji oraz stresem. Czynnikiem psującym rzęsy jest również brak demakijażu. Nie zmywany makijaż może sprawić, że rzęsy się łamią i kruszą. Pamiętaj, by zawsze przed spaniem zmyć makijażu. Nigdy o tym nie zapominaj.

Po zmyciu makijażu aplikuje na rzęsy ten olejek. Włoski rosną po nim jak szaloną

Jeżeli zależy się na wzmocnieniu i przedłużeniu rzęs to postaw na domowe odżywki. Jednym z najlepszych sposobów na porost rzęs jest olejek rycynowy. Po skończonym demakijażu delikatnie wetrzyj niewielką ilość olejku rycynowego w rzęsy, od nasady aż po same końce. Stosuj ten zabiegi codziennie przez miesiąc, a potem powtarzaj 2-3 razy w tygodniu. Według badań olejek rycynowy stosowany regularnie może wydłużyć rzęsy nawet o półtora milimetra w ciągu 3 miesięcy. Zawarty w olejku kwasy rycynolowy i liczne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 odżywiają rzęsy i stymulują ich wzrost.