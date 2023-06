Wiodące innowacje w świecie bauty

Viva Technology to największe targi i konferencja technologiczna w Europie, w których udział biorą najbardziej wpływowi biznesmeni, politycy, naukowcy i innowatorzy. W tym roku gośćmi targów byli m.in. Elon Musk oraz Prezydent Francji Emmanuel Macron. Podczas wydarzenia, największe koncerny zaprezentowały swoje osiągnięcia technologiczne. Wśród nich już po raz siódmy była Grupa L’Oréal. Osiągnięcia i cele strategiczne firmy przedstawił CEO - Nicolas Hieronimus, a reprezentanci zespołu Badań, Innowacji i Technologii oraz Inkubatora Technologicznego zaprezentowali najnowsze innowacje w branży Beauty.

Rewolucja kosmetyczna dzieje się tu i teraz. Grupa L’Oréal dąży do tego, by być liderem w obszarze Beauty Tech, aby czynić piękno dostępnym dla każdego i dla wszystkich. Wdrażamy szereg opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań do pielęgnacji skóry, spersonalizowane urządzenia do makijażu czy innowacje wspierające zrównoważoną produkcję i konsumpcję produktów naszych marek. Często znajdujemy genialną technologię, która ma zastosowanie poza branżą kosmetyczną. Połączenie tradycji i wiedzy L'Oréal z tymi zaawansowanymi technologiami pozwala nam tworzyć zupełnie nowe wymiary piękna. Z dumą prezentujemy innowacyjne urządzenia naszych marek, które podczas targów Viva Tech można było zobaczyć i wypróbować – mówi Valéry Gaucherand, prezes HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Dodatkowo sami rozwijamy dynamicznie kulturę innowacji w naszej lokalnej organizacji, gdzie powołaliśmy do życia tzw. Innovation Squad, czyli grupę utalentowanych intrapreneurów, którzy pracują właśnie nad innowacyjnymi projektami – dodaje.

Piękno dla każdego – personalizacja dzięki technologii

Eksperci Grupy L’Oréal korzystają z nowoczesnych technologii do tworzenia usług o wysokim stopniu personalizacji. Dzięki pełnej gamie urządzeń diagnostycznych zasilanych danymi, konsumentki i konsumenci mogą poznać unikalne informacje na temat własnej skóry, włosów i skóry głowy. Przykładem są SKIN META PROFILER marki Giorgio Armani, SCALP READER marki Kérastase oraz SPOTSCAN marki La Roche-Posay.

Armani Skin Meta Profiler to luksusowe, przenośne urządzenie do diagnostyki skóry. Ekskluzywny algorytm identyfikuje problemy skórne, takie jak zaczerwienienia, widoczne plamy lub pory, zaskórniki, drobne zmarszczki, uszkodzenia UV i na tej podstawie rekomenduje produkty z portfolio Giorgio Armani dopasowane do indywidualnych potrzeb. Urządzenie przetestowano dotychczas wśród 18 000 osób na całym świecie. Kérastase Scalp Reader to urządzenie oparte na sztucznej inteligencji, które skanuje, diagnozuje i śledzi stan włosów oraz skóry głowy. Dzięki temu umożliwia indywidualne dopasowanie zabiegów w salonie fryzjerskim oraz stworzenie planu pielęgnacji w domu. Programy pilotażowe planowane są na wrzesień br., a globalne wdrożenie urządzenia na 2024 rok.

La Roche Posay Spotscan to opracowana wspólnie z dermatologami i wspierana przez ModiFace firmy L’Oréal aplikacja zapewniająca dokładną, spersonalizowaną diagnostykę trądziku. Algorytm sztucznej inteligencji oparty na ponad 10 000 obrazów ocenionych przez dermatologów, ocenia nasilenie trądziku. Konsumenci otrzymują spersonalizowaną rekomendację dotyczącą pielęgnacji skóry trądzikowej, a w cięższych przypadkach zalecenie konsultacji z dermatologiem.Piękno dostępne dla wszystkich

L’Oréal opowiada się za pięknem bez granic i barier. Firma dąży do tego by być tak różnorodna, jak ludzie, którym służy. Nowe rozwiązania z obszaru Beauty Tech czynią piękno dostępnym dla wszystkich. Przykładem są HAPTA marki Lancôme, L'Oréal Colorsonic i L'Oréal Brow Magic.

HAPTA pomaga osobom niepełnosprawnym fizycznie uzyskać większą autonomię w wykonywaniu makijażu. Opracowywany przez naukowców i inżynierów L'Oréal, HAPTA to ultraprecyzyjny, inteligentny aplikator do makijażu stworzony dla osób o ograniczonej ruchomości dłoni i ramion, który umożliwia im nakładanie szminki w domu. Zapewnia użytkownikom ulepszony zakres ruchu, łatwość użycia w przypadku trudnych do otwarcia opakowań i precyzję aplikacji. HAPTA wykorzystuje technologię pierwotnie stworzoną przez Verily do stabilizacji przedmiotów, aby umożliwić tym osobom samodzielne jedzenie. Urządzenie zostanie pilotażowo wdrożone w 2023 roku przez markę Lancôme.L'Oréal Colorsonic to lekkie, ręczne urządzenie wykorzystujące innowacyjny, bezbłędny proces mieszania farby do włosów i jej równomiernego nakładania, zapewniające konsumentom spójne rezultaty koloryzacji w domu. Dzięki niemu farbowanie włosów jest szybsze, łatwiejsze, czystsze, a kolor bardziej jednolity. Colorsonic zdobył wyróżnienie, jako jeden z najlepszych wynalazków 2022 roku magazynu TIME, w kategorii Beauty Tech.L'Oréal Brow Magic to pierwszy elektroniczny aplikator do makijażu brwi. Zaprojektowany przez L'Oréal we współpracy z firmą technologiczną Prinker Korea Inc., pionierem w dziedzinie drukowanych, zmywalnych tatuaży. L'Oréal Brow Magic pozwala w ciągu kilku sekund uzyskać spersonalizowany, profesjonalny wygląd brwi w zaciszu własnego domu. Korzystając z technologii Modiface AR firmy L'Oréal, skanuje twarz i rekomenduje efekt microbladingu, micro-shadingu lub wypełniacza. Makijaż brwi można łatwo usunąć za pomocą standardowego środka do demakijażu. Rozwiązanie ma zostać wdrożone w 2023 roku.Piękno wkracza do wirtualnej rzeczywistości

L’Oréal daje użytkownikom internetu możliwość kreatywnej zabawy i wyrażania siebie w wirtualnej rzeczywistości. Stylizacje stworzone z myślą o awatarach czy „cyfrowa kosmetyczka” dostępna w Microsoft Teams to tylko wybrane działania marek z portfolio Grupy L’Oréal pozwalające tworzyć „nowe kody piękna”.

Maybelline Digital make-up umożliwia 280 milionom użytkowników Microsoft Teams poprawę wyglądu podczas wirtualnych spotkań w mniej niż sekundę. To pierwsza na świecie wirtualna metamorfoza od Maybelline New York, która daje dostęp do „cyfrowej kosmetyczki”, umożliwiającej stworzenie jednej z 12 różnych stylizacji. Innowacja została opracowana we współpracy z Fundacją Geeny Davis.

Metaverse & Web 3 - należące do Grupy L'Oréal marki Maybelline New York, L'Oréal Professionnel, Urban Decay i Mugler we współpracy z zespołem renomowanych makijażystów, fryzjerów i artystów 3D, połączyły siły z platformą do tworzenia awatarów - Ready Player Me. W efekcie wspólnych działań powstały oryginalne makijaże i fryzury, które można wykorzystywać tworząc awatary na ponad czterech tysiącach platform, gier i aplikacji.

Shu Uemura phygital to naklejki na twarz oparte na japońskiej kaligrafii. Wykorzystują technologię chipów NFC, aby łączyć użytkowników bezpośrednio ze Snapchatem i odblokowywać ekskluzywne treści rozszerzonej rzeczywistości, aby ulepszyć wirtualną tożsamość (awatary) inspirowaną filtrami o tematyce japońskiej.

W kształtowanie „nowych kodów piękna” włączyła się także marka NYX Professional Makeup. Nawiązała współpracę z nową generacją artystów 3D w Web3, by w ramach DAO (Decentralized Autonomous Organization) stworzyć ponad 4000 kreacji autorstwa 9 artystów.

Technologie dla zrównoważonego piękna

Najnowsze technologie to także realny wpływ na zmniejszenie zużycia cennych zasobów planety i ograniczenie emisji CO2, zarówno w procesie produkcji kosmetyków, jak i ich użytkowania. Urządzenia wdrażane przez L’Oréal mierzą wpływ środowiskowy i pomagają go redukować.

Water Saver to słuchawka prysznicowa wykorzystująca fragmentację wody, by ograniczyć jej ilość niezbędną do spłukania produktu w salonie fryzjerskim nawet o 69%. To efekt współpracy L’Oréal Professionnel ze start-upem Gjosa, który wdraża technologie obniżające codzienne zużycie wody. Dodatkowo L’Oréal pracuje nad formułami produktów wymagającymi mniejszej ilości wody do ich spłukania. To prawdziwy przełom dla tysięcy fryzjerów na całym świecie.Impact+ pomaga zmierzyć wpływ środowiskowy działań firmy w mediach cyfrowych i zoptymalizować kampanie reklamowe L’Oréal pod kątem ograniczenia emisji CO2. Firma, jako czwarty co do wielkości reklamodawca na świecie chce być liderem i umożliwiać branży mierzenie i zmniejszanie śladu węglowego. Dzięki partnerstwu z francuskim start-upem IMPACT+, narzędzie przeznaczone do różnych działań cyfrowych jest dostępne dla agencji mediowych w ich ofercie zakupu mediów.

Transparentna komunikacja i doradztwo

Innowacje pomagają także czynić marketing bardziej odpowiedzialnym i inkluzywnym. Narzędzie Google Muse wykorzystuje technologię Computer Vision AI do efektywnego skanowania zasobów graficznych i wideo L’Oréal na dużą skalę. Dzięki temu reprezentacja ludzi w reklamach może być bardziej sprawiedliwa. Z kolei, dzięki zastosowaniu szerokiej gamy produktów rozszerzonej rzeczywistości wykorzystujących kody QR, L’Oréal prowadzi transparentną komunikację z konsumentkami i konsumentami, za pośrednictwem opakowań produktów. To medium umożliwia kontakt, odpowiadanie na ich pytania i dostarczanie informacji o procesach produkcyjnych oraz wpływie na środowisko.

Natomiast marka L'Oréal Paris, współpracuje z renomowanymi partnerami technologicznymi w celu opracowania pierwszego wirtualnego doradcy ds. urody wspieranego przez Generative AI. Asystent nowej generacji ma być dostępny w czasie rzeczywistym w telefonach komórkowych za pośrednictwem czatu. Będzie można zapytać go o absolutnie wszystko na temat makijażu, pielęgnacji skóry, koloru lub pielęgnacji włosów, a także o sekrety produktów L’Oréal Paris.

