Wiosenna pielęgnacja skóry. Zadbaj o młody i promienny wygląd

Czas na złuszczanie – wszystko co musisz wiedzieć o peelingach do twarzy

Właściwa pielęgnacja to temat rzeka, coraz częściej jednak jesteśmy świadomi potrzeb swojej skóry, jej kondycji i rodzaju. w dzisiejszych czasach konsumenci są coraz bardziej świadomi, a marki kosmetyczne odchodzą od cudownych kremów na wszystko, na rzecz dokładnych opisów składników aktywnych w produktach i ich stężeń. Świadoma pielęgnacja to umiejętność dobierania kosmetyków do potrzeb naszej skóry i łączenia ich tak, by przyniosły pożądane efekty.

Wiosenna pielęgnacja skóry

Uzdrowisco Bezolejowy krem nawadniający na promienną cerę, niezapychający (50 ml)

Krem dobry dla każdego typu skóry szarej, zmęczonej, wrażliwej, z przebarwieniami i nierównym kolorytem, która potrzebuje wydobycia promienności i pełni blasku.

Podwójna witamina C – połączenie dwóch stabilizowanych form witaminy C dla jeszcze silniejszych rezultatów. Przyczynia się do poprawy kolorytu skóry, rozjaśnia, redukuje ziemistość, zwalcza wolne rodniki, wygładza i działa przeciwzmarszczkowo. Komórki narcyza – zaawansowany ekstrakt z narcyza, który w potrójnym mechanizmie wpływa na hamowanie wydzielania barwnika w skórze. Efekt? Rozjaśnienie przebarwień i większa „odporność” na promieniowanie słoneczne. 4 x kwas hialuronowy – składnik o wielkiej mocy zatrzymywania wody w skórze. Różne rozmiary cząsteczek potęgują nawodnienie na wszystkich poziomach skóry. Betaina – aminokwas, naturalny osmolit – gromadzi wodę w skórze. Nawilża i chroni Skwalan – biozgodny ze skórą naturalny składnik tłuszczowy. Wygładza, nawilża i zabezpiecza skórę. Wzmacniacz przenikania – poprawia wnikanie składników aktywnych, wygładza i nawilża. Dzięki niemu, składniki takie, jak witamina C mogą działać jeszcze efektywniej. Efekty potwierdzone badaniami klinicznymi prowadzonymi przez 4 tyg. pod nadzorem dermatologa, na skórach wrażliwych:

ESTÉE LAUDER RE-NUTRIV ULTIMATE DIAMOND TRANSFORMATIVE BRILLIANCE SOFT CREME

Nadszedł czas przełomu. Przedstawiamy nowy, niepowtarzalny krem Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Creme od Estée Lauder. Dzięki głęboko regenerującej i nawilżającej formule o aksamitnym wykończeniu skóra sprawia wrażenie młodszej w dotyku i wyglądzie – to efekt innowacyjnej technologii Re-Nutriv SIRTIVITY-LP™, która skutecznie pomaga odwracać oznaki starzenia.

Odwróć widoczne oznaki starzenia się — młodsza skóra w dotyku i wyglądzie. Poprawie ulega 6 kluczowych wskaźników młodości – Blask, Przebarwienia, Zmarszczki, Gładkość, Jędrność i Ślady po wypryskach.

Skóra wygląda na jaśniejszą, bardziej wyrównaną i nieskazitelną, ponieważ jej wewnętrzny blask wydaje się zwiększony.

Zmniejszona widoczność przebarwień. Pory wydają się zminimalizowane.

Wzmocnienie młodzieńczego wyglądu skóry. Skóra jest jędrniejsza, odzyskuje młodzieńczą elastyczność i sprężystość.

Redukcja podrażnień. Skóra jest ukojona, co pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień.

Skóra jest nawilżona, napięta i odświeżona.

PHLOV SUNFLOW SERUM SPF50

Innowacyjna formuła łącząca wysoką ochronę przed UV z zaawansowaną pielęgnacją. Dzięki kompozycji skutecznych, nowoczesnych filtrów organicznych zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA, UVB, IR oraz przed światłem niebieskim. Ekstrakt z kwiatów Buddleja Officinalis wzmacnia tę ochronę, a dodatkowo przeciwdziała wolnym rodnikom i zapobiega fotostarzeniu skóry. Olej chia doskonale odżywia i pielęgnuje skórę. Działa silnie łagodząco, kojąco i ochronnie, spowalniając przy tym procesy starzenia się skóry. Nawilżające składniki aktywne, w tym sole PCA, pantenol i alantoina, skutecznie przywracają komfort skórze narażonej na czynniki drażniące, takie jak promieniowanie UV.

Uzdrowisco - Czarny Tulipan Intense Całodniowy krem na piękne spojrzenie (25 ml)

Czarny tulipan (100% zalecanej dawki) – ekstrakt standaryzowany na dwa flowonoidy: astragalinę i populninę. Redukuje stres oksydacyjny (nawet o 70%), odbudowuje ceramidy w naskórku, poprawia nawilżenie, przywraca naskórkowi własności ochronne, stymuluje i odnawia struktury skórne oraz zwiększa produkcję kwasu hialuronowego, aby skutecznie wpływać na redukcję zmarszczek. Efekt? Odmłodzona, jędrniejsza i wygładzona skóra. Ekstrakt z gardenii – wykazuje działanie łagodzące, nawilżające i antyoksydacyjne, wpływając na opóźnienie procesów starzenia skóry. Lipa – wykazuje działanie łagodzące, antyutleniające, wzmacniające naczynia krwionośne, zmiękczające i rozjaśniające, dzięki obecności m.in. flawonoidów, tanin, garbników i śluzów. Trehaloza (100% działającej dawki) – chroni proteiny przed uszkodzeniami, silnie nawilża i hamuje degradację lipidów. Indukuje proces sprzątania komórkowego (odkrycie uhonorowane nagrodą Nobla), przedłużając życie komórek. Algi redukujące cienie pod oczami (100% zalecanej dawki) – bogate m.in. w kompleks lipidów i fosfolipidów, tokoferole, karoteinoidy i polifenole o silnym działaniu przeciwrodnikowym i stymulującym mikrokrążenie. Zmniejszają cienie i worki pod oczami. W kremie znajdziesz także: masło Shea, olej z passiflory, hemiskwalan.

Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado - Odżywczy krem pod oczy z awokado o kremowej konsystencji

Odżywczy krem pod oczy awokado Creamy Eye Treatment with Avocado zapewnia silny zastrzyk nawilżenia, który jednocześnie jest w pełni bezpieczny dla wrażliwej skóry wokół oczu. Poza olejem z awokado bogatym w cenne tłuszcze i nienasycone kwasy tłuszczowe omega w składzie znalazł się m.in beta-karoten, czyli naturalny przeciwutleniacz, który stymuluje produkcję witaminy A. Znajdziemy tu również masło shea, które chroni skórę przed odwodnieniem i przywraca jej jędrność.

Ziaja maseczka do twarzy z kwasem glikolowym

Łączy właściwości delikatnego peelingu i maseczki z 1% kwasu glikolowego, nawilża i delikatnie złuszcza oraz rewitalizuje. Zawiera kwas glikolowy (GA) oraz peelingującą drobną celulozę, kwasy tłuszczowe, ceramidy i fitosfingozynę. Odżywcze składniki receptury wzmacniają jej aktywne działanie. Zapewnia efekt wypoczętej cery.

