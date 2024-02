Wiosenne nowości kosmetyczne. Prawdziwe perełki dla miłośników zapachów

Zamiast do ciasta nakładam to na włosy. Już po miesiącu włosy są zauważalnie zagęszczone. Domowa maseczka na wypadające i cienkie włosy

„We belong to something beautiful”

Unikalne, oryginalne, wyjątkowe! Perfumy idealne dla Twojego prawdziwego ja

Dla kobiet z duszą romantyczki, które nie boją się wyrażać swojej wrażliwości, idealnie sprawdzą się nowe Chloé Lumineuse – wyrafinowane perfumy łączące jaśmin, różę i wanilię w zapierającą dech w piersiach kombinację zapachów.

Codzienne optymistki, które nie obawiają się iść pod prąd, będą zachwycone nowym zapachem Marc Jacobs Daisy Pop – to orzeźwiające perfumy z nutami yuzu, grejpfruta i drzewa Pamplewood®, które każdym powiewem nadają świeżego spojrzenia na świat.

A co z tymi, które chcą łączyć obydwa te światy? Sięgnijcie po perfumy typu unisex, takie jak najnowszy zapach Maison Margiela – REPLICA From the Graden – zaskakujące połączenie świeżości z pozornie niepasującymi do siebie zapachami roślinnymi, które stanowią niekonwencjonalne dopełnienie perfum.

Natomiast każdej kobiecie zwracającej uwagę na szczegóły, przypadnie do gustu zupełnie nowy zapach Black Opium Red wydany z okazji 10. rocznicy kultowych perfum Black Opium. To perfumy o uzależniającym i rozgrzewającym połączeniu kawy, paczuli i wiśni.

A dla wszystkich famme fatale, przyciągających wszystko i wszystkich dookoła, odpowiednim zapachem będzie YSL Libre Intense – unikalne i odurzające połączenie olejku mandarynkowego, bergamotki, jaśminu i uwodzicielskiego bursztynu.

Wiosenne oczyszczanie od stóp do głów - nowości Notino do skóry i ciała

Wiosenne rytuały oczyszczające mają długą historię – o wiele dłuższą niż mogłoby się nam wydawać. Nasi przodkowie dobrze wiedzieli, jak ważne jest przywrócenie ciału utraconych sił i wigoru po długiej zimie. Obudź swoje ciało nowościami od Notino i przywitaj wiosnę jak należy!

Dla efektu jedwabiście miękkiej skóry, wypróbuj długo oczekiwaną nowość od Sol de Janeiro – masło do ciała Delicia Drench, które na długo nawilży Twoją skórę i otuli ją kuszącymi odcieniami wanilii, słodkiego fiołka i drzewa sandałowego. Nie zapomnij też o dłoniach, które po zimie mogą być suche i popękane. Aby złagodzić ból, sięgnij po nową markę Mokosh i jej nawilżające mleczko do rąk Melon & Cucumber. A jeśli Twojej skórze brakuje witamin, wybierz nowe serum do ciała od Clarins Renew-Plus Body Serum, które rozpieszcza skórę nadając jej świeżego wyglądu, dzięki zawartym w nim witaminom C i A.

Zadbaj o swoją cerę z nowym produktem od Banila Co. – wygładzająco-zmiękczającym tonikiem. Pamiętaj też o odżywieniu okolic oczu nową maską hydrożelową Green Tangerine Vita-C o właściwościach nawilżających wzbogaconą o witaminę C marki Goodal. Na koniec – nawet wiosną nie zapominaj o regeneracji i odnowie skóry. Wypróbuj do tego kremu przeciwstarzeniowego Reservatrol-Lift od Caudelie.

Zdejmij czapkę – i zregeneruj swoje włosy na wiosnę

Kontynuujemy wiosenne porządki! Nasze loki, które przez całą zimę chowałyśmy pod czapkami, również zasługują na miłość i troskę. Obudź je z hibernacji dzięki regenerującym produktom do włosów od Notino.

Wypróbuj linię Invigo Nutri-Enrich od Wella Professionals do włosów suchych i zniszczonych z nową formułą wzbogaconą witaminą E, pantenolem i peptydami. A dla wyjątkowo delikatnych i zniszczonych włosów sięgnij po maskę Semi di Lino Reconstruction Reparative od Alfaparf Milano. A jako termoochronę przed uszkodzeniami podczas stylizacji włosów użyj odżywczego olejku z limitowanej edycji Elixir Ultime L'huile Originale od Kérastase.

Wybór odpowiedniej szczotki, takiej jak Wer Brush Pro Shine Enhacer, również wzmocni kondycję Twoich włosów. Połączenie elastycznego włosia IntelliFlex® ze szczeciną zapewnia dokładnie rozczesane, gładkie i pełne blasku włosy. A dla efektu wow wypróbuj zestaw akcesoriów Berry Hair od Brush Art, który zawiera klipsy i spinkę w wyjątkowym różowym kolorze.

Więc odłóż już czapkę i poczuj wiatr we włosach!

Old Hollywod Glam – zabłyśnij niczym hollywoodzka gwiazda w sezonie karnawałowym

Karnawał powoli dobiega końca, więc warto wykorzystać jego ostatnie chwile, by przetańczyć całą noc! Z myślą o nich przedstawiamy garść inspiracji w stylu Old Hollywood Glam – ponadczasowego makijażu gwiazd dawnego Hollywood.

Dla nieskazitelnej cery niczym z czerwonego dywanu wybierz bestsellerowy podkład do twarzy Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h o matowym wykończeniu, wzbogacony kwasem hialuronowym, olejkiem moringa i witaminą E. Oczy podkreśl żelowym eyelinerem Clinique Hight Impact™ Gel Tech Eyeliner i wyczaruj prawdziwie uwodzicielskie spojrzenie. Dla efektu nieskończenie długich rzęs sięgnij po tusz Turbo Lash Mascara od Estée Lauder. Sprawdzi się on również do oczu wrażliwych. Oczywiście niczym hollywoodzka gwiazda nie możesz zapomnieć o kultowej czerwonej szmince, takiej jak Joli Rouge Velvet od Clarins, która została stworzona z myślą o całonocnej zabawie na parkiecie. Jedyne co musisz jeszcze zrobić to utrwalić swój makijaż, by niezmiennie zachwycał przez cały wieczór. W tym celu dobrze sprawdzi się Dewy Set Setting Spray marki Anastasia Beverly Hills.

A teraz tańcz, jakby nikt nie patrzył.

Wyśpij się niczym Śpiąca Królewna i świętuj Międzynarodowy Dzień Snu z Notino

Wraz z nadejściem wiosny, budzi się nie tylko przyroda, ale i my sami. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na nasze nawyki i rytuały związane ze snem – bo kto z nas nie zaniedbuje snu, kiedy dni stają się dłuższe, a temperatura za oknem jest coraz cieplejsza. A ponieważ 19 marca to Międzynarodowy Dzień Snu, czy jest lepszy czas na skupienie się na jego jakości niż właśnie teraz?

Zacznij od stworzenia odpowiedniej atmosfery. Odłóż telefon na co najmniej godzinę przed snem i rozprowadź w sypialni aromat z dyfuzora o relaksującym zapachu - dyfuzor Aromatherapy Heavily Meditated marki Aera, który będzie doskonałym wyborem do stworzenia relaksującej aury.

Następnym krokiem jest wieczorne oczyszczenie i pielęgnacja twarzy. Dla efektu wypoczętej i odżywionej skóry wypróbuj wegańską maskę Tulasāra™ Firming Sleeping Masque z witaminą C marki Aveda. Przed pójściem spać nałóż nawilżające rękawiczki Norwegian Formula® CICA Repair, dzięki którym obudzisz się z jedwabiście miękkimi i nawilżonymi dłońmi. Podczas snu zadbaj także o swoje usta. Intensywnie pielęgnująca nocna maska Sleeping Lip Mask od Needly z pewnością stanie się Świętym Graalem dla każdego, kto zmaga się suchymi ustami.

A dla głębokiego i prawdziwie niezakłóconego snu sięgnij po żelowe perełki Bach® Flower Remedies RESCUE®, które wspomagają zasypianie. Włosy na noc zabezpiecz jedwabną gumką, a na oczy nałóż jedwabną maskę – obie z zestawu Silk Collection Sleeping mask & Scrunchies z kolekcji Notino, i połóż się spać. Rano obudzisz się odświeżona i wypoczęta.

i Autor: Materiały prasowe Notino

i Autor: Materiały prasowe Notino

i Autor: Materiały prasowe Notino

i Autor: Materiały prasowe Notino

i Autor: Materiały prasowe Notino