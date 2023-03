Wiosną 2023 będziesz tego potrzebować. Idealna kurtka przejściowa dla kobiet i mężczyzn w promocji Biedronki Zaskoczy Cię wyglądem i ceną

Nowa gazetka promocyjna Biedronki. Hitowe kurtki na wiosnę 2023 dla całej rodziny w obłędnie niskich cenach

Promocje w Biedronce. Nadchodząca wiosna to czas, kiedy z radością chowamy do szaf grube kurtki i płaszcze. Na ulicach króluje przejściowa odzież wierzchnia. Właśnie takie propozycje znajdziesz w najnowszej promocji Biedronki. Od czwartku, 9 marca z w ofercie Biedronki pojawią się przejściowe kurtki dla całej rodziny. Propozycje dla dzieci to kurtki marki Young Style w cenie 69,90zł. Do wyboru jest kilka modeli i wersji kolorystycznych. Biedronka pamięta również o dorosłych i dla nich, w promocji dostępne są kurtki w cenie 89,90 zł. Wykonane są one z impregnowanego, ale oddychającego materiału. Dzięki temu idealnie sprawdzą się podczas wiosennych deszczy i chronić będą przed wiatrem. Wewnętrzna warstwa kurtek z promocji Biedronki posiada przyjemny dla skóry polar, który dodatkowo ogrzewa nasze ciało. Ten rodzaj kurtki warto mieć w swojej szafie. Sprawdzi się on podczas kapryśnej, wiosennej pogody i będzie rewelacyjną opcją na wszelkiego rodzaju rodzinne wypady za miasto.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

