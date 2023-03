Wiosną i latem poczuj się zmysłowa i piękna. Jaka bielizna będzie królować w tym sezonie?

Kolekcja bielizny Celebration to najnowsza propozycja marki Conte, która połączyła w niej trzy ważne cechy: delikatność, uwodzenie i staranne wykonanie. Bielizna jest nieodzowną częścią kobiecej garderoby i dlatego tak ważne jest zestawienie wygody z nowoczesnymi materiałami i konstrukcjami. Seria Celebration to klucz do pewności siebie każdej kobiety, ponieważ dobrze dobrana bielizna podkreśla piękno kobiecego ciała i zapewnia komfort przez cały dzień.

Zobacz także: Ten znak zodiaku zakocha się w kwietniu 2023. Okaże się, że miłość była tuż za rogiem. Przepowiednia mówi o gorącym uczuciu i zmysłowych ramionach kochanka

Modele zostały wykonane w dwóch kolorach – delikatnym kremowym różu oraz uwodzicielskiej naturalnej czerni. Konstrukcja bustiera i majtek zwraca uwagę na piękno kobiecego ciała: lekka, prześwitująca siateczka nadaje lekkości i tworzy efekt nagiej skóry, ozdobne przeszycia podkreślają sylwetkę, a koronkowa lamówka nadaje bieliźnie wyrafinowania. W nowej kolekcji występują trzy modele bustierów i pięć modeli majtek, co daje wiele możliwości do wyboru idealnej bielizny na każdą okazję. Wśród nowości znalazł się też pas do pończoch. Jest to propozycja dla kobiet, które preferują nosić pończochy zamiast klasycznych rajstop, chcą czuć się niezwykle kobieco i zmysłowo w każdej sytuacji. Każdy element bielizny z serii Celebration został zaprojektowany z pełną precyzją i dbałością o szczegóły. Projektanci postawili sobie za cel sprostanie wymaganiom kobiet, które cenią wygodę i jednocześnie pragną wyglądać zmysłowo i pięknie.

Pełna oferta modeli bielizny z kolekcji Celebration jest już dostępna online na conteshop.pl.

i Autor: Materiały prasowe Conte

i Autor: Materiały prasowe Conte