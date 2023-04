Wiosna w stylu BIO, pielęgnacja w stylu NATURAL

To najpiękniejsze perfumy dla kobiet na wiosnę i lato 2023. Kwiatowa esencja wprawi Cię w dobry humor i sprawi, że poczujesz się dobrze

Pisząc o pojawieniu się na „kosmetycznych salonach” Cannabis Sativa, powinniśmy raczej użyć słowa o jej „powrocie”, ponieważ ta odmiana konopi była niegdyś w Polsce popularną rośliną uprawną. Olej konopny stosowano powszechnie w codziennej diecie, a także w domowej pielęgnacji. Powrócił ostatnio do łask za sprawą marek kosmetycznych, które doceniły jego potencjał. A jest co doceniać!

Olej konopny w pielęgnacji – natura w służbie urody

Olej konopny spotykamy w kosmetykach jako czysty 100% surowiec, ale może być składnikiem kosmetyku do twarzy, ciała, włosów czy paznokci. Ma naprawdę wszechstronne działanie, ponieważ wykazuje właściwości regeneracyjne, fotoprotekcyjne, antyoksydacyjne, przeciwzapalne i antyseptyczne. Jest bogaty w przeciwutleniacze, fosfolipidy, fitosterole, aminokwasy i proteiny, minerały (wapń, fosfor, potas, magnez, żelazo, cynk), a także witaminy (A, B1, B2, B3, B6, C, D, i E). Nie brakuje w nim niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) – składa się z nich w niemal 80%, w tym z kwasu linolowego i alfa-linolenowego. Co równie ważne, zwłaszcza z punktu widzenia wygody, olej konopny szybko wchłania się w skórę, nie zostawiając nieprzyjemnej, lepkiej warstwy.

Od stóp do głów – olej konopny dla każdego

Kosmetyki z zawartością oleju konopnego odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka i uzupełniają uszkodzenia w cemencie międzykomórkowym, dzięki czemu skóra lepiej spełnia swoje funkcje ochronne. Dlatego olej z Cannabis Sativa sprawdzi się w pielęgnacji skóry normalnej, wrażliwej, a nawet atopowej. Nawilżająco-kojąca emulsja do ciała z linii BIO natural zatroszczy się o skórę suchą, delikatną i tę ze skłonnością do podrażnień. Emulsja zawiera olej konopny, hydromanil, masło shea oraz kompleks prebiotyczny. Rezultat? Wzmocniony naturalny mikrobiom skóry i jej długotrwałe nawilżenie, złagodzenie podrażnień oraz zniwelowane uczucie szorstkości i swędzenia.

Równie dobry wpływ ma olej konopny na strukturę włosa. Pozwala na zachowanie prawidłowego nawilżenia i równowagi lipidowej, dzięki czemu włosy stają się bardziej elastyczne, odporne na uszkodzenia i odzyskują blask. Ponadto zawarte w nim kwasy tłuszczowe są nieocenione w przypadku stanów zapalnych, takich jak łuszczyca czy łojotokowe zapalenie skóry głowy. W linii BIO natural dostępne są dwa produkty do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Prebiotyczny szampon regenerująco-kojący przeznaczony do stosowania w przypadku włosów suchych lub zniszczonych, a także przy wrażliwej czy podrażnionej skórze głowy. Szampon zawiera olej konopny, proteiny pszeniczne oraz kompleks prebiotyczny. Regularnie stosowany wspomaga naturalny mikrobiom skóry, oczyszcza włosy i skórę głowy, łagodzi podrażnienia, ułatwia rozczesywanie pasm, nawilża, wygładza i nadaje kosmykom połysk. Natomiast Nawilżająco-wygładzające serum do włosów bez spłukiwania idealnie sprawdzi się przy włosach suchych i zniszczonych, a także w sytuacji, gdy ukojenia potrzebuje podrażniona lub wrażliwa skóra głowy. W składzie serum, podobnie jak w szamponie, znajdziemy olej konopny, proteiny pszeniczne oraz kompleks prebiotyczny. Kosmetyk wspomaga naturalny mikrobiom skóry i poprawia kondycję włosów: nawilża i wygładza, wzmacnia i regeneruje, nadaje połysk i ułatwia rozczesywanie.

i Autor: Materiały prasowe Cannabis Sativa

