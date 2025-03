Strefa beauty

Wiosna w świecie beauty. Postaw na mega glow i uzależniające formuły. Nowości w Sephora

Wiosna to pora roku, w której przyroda budzi się do życia. Ludzie, choć nie zapadają w sen zimowy to kiedy tylko poczują pierwsze wiosenne promyki słońca na swojej skórze od razu są bardziej pozytywnie nastawieni do życia. Zanim jednak dopadnie Was wiosenne przesilenie i zmęczenie warto sprawdzić, co nowego piszczy w świecie beauty. Dobrze dobrana pielęgnacja, świetlisty makijaż i domowe SPA w towarzystwie symfonii zapachów może skutecznie wspomóc nasz zegar biologiczny, by przestawić się z zimy na wiosnę. Znana perfumeria Sephora zaprezentowała właśnie swoje nowości na nadchodzący sezon. Sprawdziliśmy, co w trawie piszczy i przygotowaliśmy zestawienie kosmetyków, które naszym zdaniem warte są uwagi. Proszę państwa: oto hity beauty na wiosnę i lato 2025.