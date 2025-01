Witamina C(udów) – odkryj jej moc

Na zdrowie!

Witamina C to jedna z najlepiej poznanych witamin, a lista jej zalet jest naprawdę imponująca! Zacznijmy od tych o działaniu prozdrowotnym. Powszechnie kojarzymy ją z budowaniem odporności i wsparciem w walce z infekcjami – który lekarz nie zapisał nam jej podczas przeziębienia czy innej infekcji? Ale naukowcy dowiedli, że pozytywnie wpływa też na układ krwionośny (ba! działa na niego nawet podobnie jak aktywność fizyczna), chroni komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym, zapobiega rozwojowi zaćmy, chroniąc soczewkę oka przed wolnymi rodnikami, a także pomaga zmniejszyć stres poprzez kontrolę poziomu kortyzolu we krwi. Dla zdrowia warto szukać jej w warzywach i owocach, bo nasz organizm, choć jej potrzebuje, to jednak jej nie produkuje. Z rodzimych darów natury możemy „suplementować” ją, jedząc czerwoną paprykę, brokuły, porzeczki czy truskawki oraz rozsmakowując się w importowanych cytrusach, mango, granacie czy kiwi.

Królowa pielęgnacji

Twoja skóra pozbawiona jest blasku? Sięgnij po pielęgnację bogatą w witaminę C. Chcesz długo cieszyć się młodą skórą? Pamiętaj o witaminie C. Masz skórę naczyniową? Zaprzyjaźnij się z witaminą C. Przebarwienia? Witamina C przejmie nad nimi kontrolę! Dzięki właściwościom inhibicyjnym względem tyrozynazy – enzymu odpowiedzialnego za produkcję melaniny – pomaga zapobiegać tworzeniu się nowych przebarwień, a także wyrównuje koloryt cery. Chcesz chronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi? Witamina C w tym z pewnością będzie pomocna. Nasza superbohaterka jest silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje działanie wolnych rodników, odpowiedzialnych za procesy starzenia. Jednak jej działanie nie kończy się na powierzchni skóry. Przenika do głębszych warstw, wspomagając syntezę kolagenu – białka, które zapewnia skórze elastyczność i jędrność. Dzięki temu regularne stosowanie witaminy C może poprawić ogólną kondycję skóry, spłycić zmarszczki i ujędrnić cerę od środka. Chociaż witamina C nie zastępuje filtra przeciwsłonecznego, jej właściwości ochronne przed promieniowaniem UV są niezrównane. Witamina C neutralizuje wolne rodniki, które powstają pod wpływem promieniowania UVA i UVB, zmniejszając ryzyko uszkodzeń skóry oraz przedwczesnego starzenia. Dodatkowo badania wskazują, że wspomaga regenerację skóry po ekspozycji na słońce, co czyni ją idealnym składnikiem wspierającym ochronę przed fotostarzeniem.

Jak widać, jej działanie jest wszechstronne i jest w stanie zaspokoić wiele potrzeb skóry jednocześnie – mogą stosować ją też osoby ze skórą wrażliwą.

Zaufaj ekspertom

Jest bohaterką i głównym składnikiem wielu kosmetyków. Jednak nie każda jej postać będzie tak samo skuteczna. Dlatego warto sięgać po produkty wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, których efekty działania zostały potwierdzone badaniami. Tak jest w przypadku marki Sesderma, za którą stoi ponad 36-letnie doświadczenie i postać wybitnego specjalisty w dziedzinie dermatologii dr. Gabriela Serrano. To właśnie Sesderma jako jedna z pierwszych firm na świecie wprowadziła dermokosmetyki wykorzystujące nanotechnologię pozwalającą składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Nanotechnologia umożliwia ochronę i stabilizację składników aktywnych, zachowując ich właściwości biologiczne i bezpieczeństwo stosowania.

Na rynku dostępne są preparaty z wieloma formami witaminy C, z których każda ma swoje unikalne właściwości. Najpowszechniejszym rodzajem jest czysty kwas askorbinowy (ascorbic acid), który wnika głęboko w skórę, ale może być dość drażniący. Alternatywnie, pochodne witaminy C, takie jak ascorbyl palmitate, magnesium ascorbyl phosphate, czy tetraizopalmitynian askorbylu, są bardziej stabilne i łagodne, ale mogą działać nieco słabiej.

C-VIT - pielęgnacja, która „wyciska” najlepsze z witaminy C

Jedną z flagowych linii w portfolio marki Sesderma są dermokosmetyki C-VIT. Wyróżnia je najbardziej stabilna forma witamy C: 3-O-etylowy kwas askorbinowy. To najsilniejszy przeciwutleniacz i jedna z najlepiej przebadanych pod kątem działania na skórę witamin - stymuluje odbudowę kolagenu i nadaje skórze gładkość, elastyczność oraz jędrność. Chroni przed uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie UV i wolne rodniki, a dzięki hamowaniu procesu syntezy melaniny doskonale rozjaśnia przebarwienia i ujednolica koloryt. W C-VIT wykorzystano również kompleks ANTIOX BOOSTER SYSTEM - wyciąg z miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), kwercetyny i prerostylbenu, który wzmacnia potencjał antyoksydacyjny produktów. Zastosowana w linii nanotechnologia dodatkowo zwiększa przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry.

W gamie znajdziemy dermokosmetyki do kompleksowej pielęgnacji: serum liposomowe, kremy do twarzy (nawilżający, rozświetlający, krem-żel), krem i płatki na okolice oczu, serum w ampułkach, krem CC i mleczko do ciała.

Wyjątkowym i zasługującym na uwagę produktem marki jest Sesderma C-VIT 5 serum liposomowe, czyli dermokosmetyk łączący 5 różnych rodzajów witaminy C. W starannie opracowanej formule serum C-VIT 5 zawarte zostały: 3-0-etylowy kwas askorbinowy, glukozyd askorbylu, sól sodowa askorbylu, sól magnezowa fosforanu askorbylu, palmitynian askorbylu. Taka kombinacja to najlepsza gwarancja promiennego blasku cery. Uniwersalna formuła jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów skóry i poza witaminą C w różnych postaciach zawiera również silne składniki aktywne o działaniu przeciwstarzeniowym, takie jak kompleks napinający, kwas hialuronowy, proteoglikany i ekstrakt z Centella asiatica (znana też jako Gotu Kola lub wąkrotka azjatycka).

Witamina C to prawdziwa superbohaterka w pielęgnacji skóry. Kluczem do jej skuteczności jest jednak systematyczność i odpowiedni wybór formy, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej skóry. Pamiętaj o przechowywaniu jej w odpowiednich warunkach, łączeniu z innymi składnikami aktywnymi i stosowaniu codziennie, aby cieszyć się pełnią jej dobroczynnych właściwości.

i Autor: materiały prasowe Sesderma