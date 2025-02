Włosy pod czapką – 5 tipów, które sprawią, że włosy będą gładkie i lśniące nawet zimą

Nadmierne przetłuszczanie skóry głowy

Nawet jeśli zazwyczaj nie masz problemu z nadmiernym przetłuszczaniem się skóry głowy, zimą ten stan może uleć zmianie. Noszenie czapki ogranicza dostęp powietrza do skalpu, w efekcie zwiększa się aktywność gruczołów łojowych – włosy szybciej stają się oklapnięte, nieświeże i tłuste. Rezygnacja z czapki nie jest dobrym rozwiązaniem, przemrożenie mieszków włosowych może nawet doprowadzić do wypadania włosów, a w najlepszym razie do ich osłabienia. Jednak zamiast „gotować” głowę pod czapkami czy kapturem z poliestru, postaw na miękkie naturalne materiały, wełnę, np. z dodatkiem jedwabiu lub miękką bawełnę. Chcesz utrzymać świeżość fryzury na dłużej? Przed założeniem czapki spryskaj jej wnętrze suchym szamponem, który pochłonie nadmiar sebum. Zmień również nawyki pielęgnacyjne. Postaw na szampony, które regulują pracę gruczołów łojowych skóry głowy, jednocześnie jej nie wysuszając. To jednak nie wszystko! Pozostałość kosmetyków do stylizacji, pot i łój to mieszanka, którą musimy dokładnie usunąć ze skóry, aby utrzymać skalp i włosy w dobrej kondycji! W sezonie zimowo-czapkowym regularne stosowanie peelingu skóry głowy to must have.

Scalp&more fresh Normalizujący szampon z trawą cytrynową, MIYA Cosmetics, cena: ok. 30 zł/300ml

W tym wegańskim szamponie zawarto ekstrakt z trawy cytrynowej, która zmniejsza produkcję sebum i przedłuża efekt świeżości włosów, cynk - niweluje i zapobiega swędzeniu skóry, które może wynikać z nadmiernej produkcji sebum oraz poprawiający ogólną kondycję skalpu ferment z owoców granatu. Dodatkowo, szampon jest bezpieczny dla włosów farbowanych, nie wypłukuje koloru.

Enzymetyczny ozony peeling do skóry głowy i włosów, HairBoom O3ZON, cena: ok. 24 zł/100ml

Jego formuła odblokowuje ujścia mieszków włosowych oraz działa rewitalizująco-balansująco na skalp, przywracając skórze równowagę. W składzie m.in. ozonowana oliwa, która wzmacnia i wygładza włosy oraz działa rewitalizująco, dotleniająco na skórę głowy, kwas szikimowy, który skutecznie usuwa martwy naskórek, a dodatkowo działa regulująco na wydzielanie sebum oraz niacynamid działa regenerująco na skalp oraz regulująco na pracę gruczołów łojowych, zmniejszając przetłuszczanie się skóry głowy oraz włosów. Wzbogacenie peelingu o prebiotyki wspiera równowagę mikroflory bakteryjnej skalpu

Nadmierna suchość i elektryzowanie się włosów

Zimne powietrze na zewnątrz i suche, ogrzane w pomieszczeniach to przyczyna utraty wilgoci z wnętrza włosa. Niestety to nie koniec włosowych problemów! Przesuszone włosy są bardziej podatne na elektryzowanie się. Włosy suche działają na jony dodatnie, znajdujące się na pyłkach kurzu lub tkaninach ubrań, niczym magnez. A gdy naładują się dodatnio, wzajemnie się odpychają i unoszą do góry. Jak sobie z tym radzić i utrzymać fryzurę w ryzach?

Podobnie jak w przypadku nadmiernego przetłuszczania się włosów pod czapką – najważniejsza jest odpowiednia pielęgnacja! Wybieraj kosmetyki o działaniu silnie nawilżającym. Warto sięgnąć po nawilżające odżywki bez spłukiwania oraz nawilżające maski – nawilżone włosy mniej się elektryzują!

4 w 1 Multifunkcyjna ryżowa maska do włosów HairBoom Rice Rehab, cena: ok. 20 zł/100ml

Optymalny poziom nawilżenia i odżywienia zapewni twoim włosom zawarta w masce fermentowana woda ryżowa, olej z otrąb ryżowych i ekstrakt z lnu, który nawilża i wzmacnia włosy. Dodatkowa zaleta – to kosmetyk, który możesz stosować jako ekspresową odżywkę do włosów, regenerującą maskę lub użyć do emulgowania oleju po olejowaniu albo zastosować do pielęgnacji O-M-O.

Scalp&more moisture Nawilżająca odżywka z niacynamidem, MITA Cosmetics, cena: ok. 30 zł/200ml

Dodanie kwasu hialuronowego do kosmetyku, gdy zależy nam na nawilżeniu to zawsze dobry pomysł! W formule tej odżywki zastosowano kwas hialuronowy w formie soli - zapewnia efekt plumpingu - widocznego nawodnienia bez obciążenia,. W składzie znajdziemy także niacynamid, który nawilża i wzmacnia sprężystość oraz olej z bawełny, który zabezpiecza przed nadmierną utratą wilgoci oraz nadaje włosom zdrowy połysk i gładkość. Formuła o konsystencji kremu-żelu nie obciąża nawet cienkich włosów, pozostawia je lekkie, świeże i sypkie. Kosmetyk chroni włosy farbowane, przedłuża trwałość koloru.

To produkt przebadany dermatologiczne.

Aby ograniczyć problem z puszeniem się włosów używaj suszarek i szczotek z jonizacją. Ważna jest również temperatura suszenia. Gorące powietrze wysusza, a zimne powoduje zamknięcie łusek włosowych, co zmniejsza możliwość uszkodzenia włosa. Pamiętaj również, aby przed wyjściem zawsze dokładnie wysuszyć włosy - mroźne powietrze może naruszyć strukturę wilgotnych włosów, a zniszczone będą się jeszcze bardziej elektryzować.