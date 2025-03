Włosy w formie na wiosnę

Pielęgnacja włosów to nie tylko kwestia estetyki, ale także ich zdrowia i odporności na codzienne uszkodzenia. Dlatego warto świadomie dobierać produkty, które dostarczają włosom najbardziej potrzebnych składników. Najprostszym sposobem jest włączyć do pielęgnacji kosmetyki, które pomagają przywrócić włosom tzw. równowagę PEH.

PEH – fundament zdrowych włosów

Na czym polega fenomen PEH? To skrót od trzech ważnych składników, niezbędnych dla lepszej kondycji włosów: Protein, Emolientów i Humektantów. PROTEINY odbudowują strukturę pasm, uzupełniają mikrouszkodzenia i nadają im sprężystość. Należą do nich m.in. keratyna, hydrolizowany jedwab czy proteiny mleczne i pszeniczne. EMOLIENTY, czyli głównie oleje oraz masło shea i oliwa z oliwek stanowią otoczkę dla włosa. Dzięki temu zapobiegają utracie wilgoci, chronią przed uszkodzeniami, wygładzają oraz dodają włosom blasku. Ostatnim składnikiem z wielkiej trójki są HUMEKTANTY, do których należy m.in. aloes, kwas hialuronowy, czy pantenol. To właśnie one zapewniają odpowiedni poziom nawilżenia. Co ważne, włosy potrzebują tych składników w odpowiednio dobranych proporcjach, bo zarówno ich nadmiar, jak i niedobór odbija się na kondycji pasm. Aby więc pielęgnacja przynosiła same dobre efekty, wybierajmy kosmetyki z formułą bazującą na równowadze PEH. Należą do nich dwie nowości od Anwen, czyli łatwe w użyciu zbalansowane odżywki WISH ME PEH.

Pielęgnacja na miarę

WISH ME PEH to dwie odżywki o starannie skomponowanych składach dopasowanych do porowatości włosów. Od tego parametru zależy bowiem odpowiedni dobór i stężenie składników w kosmetyku. Regularne używanie odżywki opartej na równowadze PEH to najłatwiejszy zabieg regeneracyjno-upiększający, jaki możemy zafundować włosom.

Wśród nowości Anwen do wyboru mamy odżywkę zbalansowaną do wysokiej porowatości WISH ME PEH (32,99 zł/200 ml), która zawiera wzmacniająco regenerujące proteiny z nasion Moringa nowej generacji (EverBond™) oraz z drożdży piwowarskich. Te składniki odbudowują i wzmacniają pasma oraz przywracają im elastyczność. Hydrolizowana skrobia kukurydziana, ekstrakt z korzenia buraka oraz opatentowana formuła polisacharydów zapewnia natychmiastowe, długotrwałe i głębokie nawilżenie włosów. Z kolei zawarte w kosmetyku oleje (m.in. rycynowy, brokułowy i makadamia) wygładzają, dodają im blasku i zapobiegają puszeniu. Wisienka na torcie? Ceramid NG, dzięki któremu pasma stają się mocniejsze, mniej podatne na łamanie i rozdwajanie końcówek.

Drugą nowością od Anwen jest odżywka zbalansowana do średniej porowatości WISH ME PEH (32,99 zł/200 ml). Kosmetyk również zawiera proteiny z nasion Moringa nowej generacji (EverBond™), działające bezpośrednio na wiązania disiarczkowe i przywracające włosom elastyczność i wytrzymałość. Oprócz tego w składzie ma hydrolizowane proteiny z owsa o działaniu odbudowującym. Dogłębne nawilżenie pasm zapewnia z kolei unikalny kompleks pochodzenia roślinnego, w tym hydrolizowana skrobia kukurydziana, ekstrakt z korzenia buraka oraz opatentowana formuła polisacharydów, a oleje wygładzają powierzchnię pasm i gwarantują połysk. Podobnie jak w wersji dla włosów o wysokiej porowatości, ta odżywka także została wzbogacona w Ceramid NG. Wypełnia on ubytki w strukturze włosów i tworzy warstwę ochronną, która zapobiega przesuszaniu i łamaniu się pasm.

Jak stosować?

To proste: po umyciu nałoż odżywkę na wilgotne włosy. Aby lepiej rozprowadzić kosmetyk, wczesz go szczotką lub grzebieniem. Spłucz po kilku minutach letnią wodą – gorąca mogłaby wpłynąć na nadmierne przetłuszczanie się skóry. Już po pierwszym użyciu zobaczysz różnicę: włosy będą bardziej nawilżone, łatwiejsze do rozczesania i pełne zdrowego blasku.

i Autor: materiały prasowe Anwen

