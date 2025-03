Wonder Woman w makijażu! Ta kolekcja zwala z nóg

Retro kolekcja The Lush Version to prawdziwa nostalgia lat 90-tych

Niezależnie od tego, czy chodzi o odważne stylizacje, czy klasyczny look - ta kolekcja łączy wyraziste makijażowe must-have od essence i Catrice: od odważnych palet cieni do powiek i intensywnych kolorów ust po modne kosmetyki do twarzy - jest to propozycja dla każdego, kto chce stworzyć swój własny super hero moment każdego dnia.

Nowa siostrzana kolekcja inspirowana DC to nieustraszone wyrażanie siebie. żywe odcienie i mocne pigmenty nawiązują do siły, pewności siebie i determinacji Supermana i Wonder Woman - umożliwiając każdemu uwolnienie swojego wewnętrznego Superbohatera w każdej stylizacji.

Kolekcja obejmuje głębokie czerwienie, luksusowe złoto i odważne błękity inspirowane uderzającą prezencją Wonder Woman, a także promienne odcienie różu, żółci i błękitu, które mają odzwierciedlać niepowstrzymaną energię Supermana.

Nowa inspirowana DC kolekcja essence & Catrice Sisterlove pojawi się w sklepach od końca marca do początku kwietnia i będzie dostępna do kupienia również za pośrednictwem kanałów online.

i Autor: materiały prasowe essence & Catrice Sisterlove

