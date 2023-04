Wraz z nadejściem wiosny, Klub CCC przestawia swój odświeżony wizerunek

Klub CCC oferuje nieograniczone ilość możliwości i wyjątkowy komfort. Dołącz do Klubu, odbierz 10% rabatu na start i zacznij korzystać z kolejnych benefitów. Bezpłatne zwroty do 120 dni bez paragonu, oferty od partnerów Klubu CCC czy dodatkowe korzyści i rabaty, zagwarantują najwyższej jakości doświadczenia zakupowe. Na Klubowiczów CCC czekają również wyjątkowe akcje promocyjne oraz wydarzenia specjalne.

Klub CCC w nowej odsłonie

Na wiosnę Klub CCC zmienia się dla swoich klientów, prezentując nową komunikację wizualną. Uchwycając różnorodne momenty z życia, nowa kampania Klubu pokazuje, że możesz korzystać z atrakcyjnych okazji gdziekolwiek jesteś, ciesząc się najlepszymi ofertami i byciem częścią wyjątkowej, modowej społeczności.

Kupuj, awansuj, zyskuj!

Im więcej kupujesz w CCC, tym więcej zyskujesz w Klubie. Każda wydana złotówka w salonach CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji mobilnej, przybliża do kolejnych modowych korzyści. Kwoty z zakupów zarejestrowanych na koncie klubowym, przekładają się na odpowiednie statusy: Standard, Gold i Silver, a co za tym idzie - dodatkowe możliwości, oferty i bonusy. Klub CCC to gwarancja najlepszych promocji na produkty CCC, jak i dedykowanych ofert przygotowanych przez Partnerów Klubu.

Dołącz do modowej społeczności

Aplikacja CCC to miejsce dla Ciebie, a w niej nieograniczony dostęp do najlepszych ofert, ekskluzywnych treści, wcześniejszy dostęp do wybranych kolekcji i wiele więcej! Nie czekaj, pobierz aplikację CCC i dołącz do inkluzywnej społeczności. Jesteś już Klubowiczem? Skorzystaj z aplikacji lub odwiedź ccc.eu, by skorzystać z najlepszych okazji już teraz!

i Autor: Materiały prasowe Klub CCC

