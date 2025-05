Wszyscy kochamy ich makijaż, a teraz zadbają też o ochronę przeciwsłoneczną

Rozświetlona skóra – klucz do promiennego wyglądu. Odkryj sekrety pielęgnacji twarzy i ciała!

Promieniowanie UV, emitowane przez słońce, dzieli się na UVA i UVB. Promienie UVB są odpowiedzialne za powstawanie oparzeń słonecznych i przyczyniają się do rozwoju nowotworów skóry. Z kolei promienie UVA, przenikające głębiej w skórę, powodują jej przedwczesne starzenie się, powstawanie zmarszczek, przebarwień oraz utratę jędrności. Kremy SPF działają jak tarcza, odbijając lub absorbując promieniowanie UV, minimalizując tym samym jego negatywny wpływ na skórę. Regularne stosowanie kremów z filtrem SPF pozwala na długotrwałe zachowanie młodego wyglądu skóry, redukcję ryzyka wystąpienia przebarwień oraz, co najważniejsze, zmniejsza ryzyko rozwoju raka skóry.

Wybierając krem SPF, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, filtr powinien chronić zarówno przed promieniowaniem UVA, jak i UVB. Po drugie, należy dobrać odpowiedni faktor SPF do swojego fototypu skóry oraz intensywności promieniowania słonecznego. Osoby o jasnej karnacji powinny wybierać kremy z wyższym faktorem, np. SPF 30 lub 50. Ważne jest również regularne aplikowanie kremu, najlepiej co 2-3 godziny, szczególnie po kąpieli lub intensywnym poceniu się. Pamiętajmy, że ochrona przed słońcem to inwestycja w zdrowie i piękno naszej skóry na długie lata.

Charlotte Tilbury z zaskakującą nowością - nowy rozmiar bazy pod makijaż SPF

Ta lekka baza pod makijaż 2 w 1 z filtrem SPF 50+ i kwasem hialuronowym nawilża, ujędrnia i wygładza skórę. Ochronna i nawilżająca formuła przygotowuje skórę, tworząc idealną bazę pod makijaż. Klinicznie potwierdzona skuteczność: poprawia wygląd skóry po każdym zastosowaniu!*

Oddychająca formuła o delikatnej, satynowej konsystencji łatwo się rozprowadza i natychmiast wchłania się w skórę, nie pozostawiając tłustej warstwy, białych śladów i nie tworząc efektu flashback.

2-w-1 lekka baza pod makijaż spf 50 +!

Nawilżająca, ujędrniająca i wygładzająca baza pod makijaż

Filtr ochronny przed promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami SPF 50 pa++++ i ochrona przed zanieczyszczeniami

Bezporowa, nieskazitelna, miękka baza pod makijaż. Ponad 90% uznaje, że formuła zapewnia idealną bazę pod makijaż

Regularne narażenie na pięć codziennych agresorów środowiskowych — słońce, zanieczyszczenia, zimno, ciepło i wiatr — może uszkodzić strukturę skóry. Bez wątpienia światło słoneczne jest jednym z najbardziej szkodliwych, a nadmierna ekspozycja powoduje drobne linie i zmarszczki, zmniejszając widoczność elastyczności skóry, prowadząc do nierównomiernego kolorytu, powiększonych porów i utraty młodzieńczego, promiennego wyglądu.

CHARLOTTE’S INVISIBLE UV FLAWLESS PORELESS PRIMER to lekki 2 w 1 filtr SPF 50 + baza, która nie tylko chroni skórę przed promieniowaniem UVA/B i szkodliwym zanieczyszczeniem miejskim, ale także głęboko nawilża, wygładza, rozmywa i filtruje wygląd skóry, tworząc niewidoczną, nieskazitelną pozbawioną porów powłokę, doskonale chroniącą i przygotowującą cerę do nakładania makijażu.

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

