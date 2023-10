Wszystko, czego potrzebuje Twoja skóra: wygładzenie, tonizowanie i nieinwazyjny lifting

Mikroprądy - dlaczego warto dodać je do pielęgnacji

Zabiegi z użyciem mikroprądów działają tam, gdzie tradycyjna pielęgnacja skóry sama nie jest w stanie dotrzeć: na mięśnie. A w przeciwieństwie do innych części ciała, mięśnie twarzy są bezpośrednio połączone ze skórą. Poprzez wzmacnianie ukrytych tkanek mięśniowych, skóra nad nimi staje się gładsza, uniesiona, ujędrniona oraz poprawia się jej wygląd pod względem zmarszczek i drobnych linii. BEAR™ 2 wykorzystuje potężną technologię mikroprądów, aby skoncentrować się na 69 mięśniach bezpośrednio związanych ze skórą twarzy i szyi. Urządzenie (o mocy mikroprądów sięgającej nawet 680 uA), stymuluje efekt siłowni dla mięśni, pozostawiając skórę gładką i bardziej napiętą.

Czym jest ATP?

ATP, czyli adenosina trifosforan, to molekuła pełniąca rolę źródła energii w naszych komórkach, odgrywająca kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, w tym tych związanych z procesem starzenia się. Wraz z wiekiem produkcja ATP w naszych komórkach może maleć, przez co komórki mogą stać się mniej zdolne do naprawy ewentualnych uszkodzeń, utrzymania optymalnej funkcji i obrony przed czynnikami stresogennymi.

Wykazano, że mikroprądy zwiększają stężenie ATP w komórkach aż o 400%, stymulując produkcję istotnych białek strukturalnych, takich jak kolagen i elastyna, co pomaga w zwalczaniu oznak starzenia. W rezultacie skóra podtrzymywana przez wzmocnione mięśnie jest gładsza i bardziej uniesiona - pozostawiając twarz z bardziej wyrzeźbionym konturem i mniej widocznymi zmarszczkami.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

FOREO BEAR™ 2

Nieinwazyjny lifting

BEAR™ 2, to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego MISIA, który od premiery 2 lata temu zaskarbił już sobie grono wiernych wielbicieli. Dlaczego? Bo jest to bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii plastycznej. BEAR™ 2 po raz pierwszy został wyposażony aż w 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu. To przełomowa nowość, niedostępna w żadnym innym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik sam może wybrać mikroprądy i dopasować je do potrzeb swojej skóry.Do wyboru mamy aż 4 typy mikroprądu:

1. Advanced Microcurrent™ - Stały prąd stymuluje mięśnie, aby je wzmocnić, jednocześnie napinając skórę powyżej.

2. Lifting Microcurrent™ - Wielokrotnie zmienia natężenie prądu od niskiej do wysokiej częstotliwości, delikatnie pobudzając mięśnie do naturalnego uniesienia, zapewniając wyprofilowany wygląd.

3. Tapping Microcurrent™ - Szybkie i krótkie fale prądu przepływają przez górne warstwy skóry, ujędrniając ją.

4. Sculpting Microcurrent™ - kieruje mikroprądy głębiej do mięśni, aby skutecznie je ujędrnić, zapewniając jędrny i wyrzeźbiony wygląd.

BEAR™ 2 posiada też nową i ulepszoną wersję Anti-Shock System™ - opatentowanej technologii unikalnej dla urządzeń FOREO, dzięki której zabieg jest w pełni bezpieczny i komfortowy.

WYNIKI POTWIERDZONE KLINICZNIE

✔ 95% użytkowników zgłasza, że ich twarz wygląda młodziej, a kości policzkowe są bardziej zarysowane.

✔ 93% użytkowników zgłasza poprawę obrzęków i opadania skóry.

✔ 98% użytkowników zgłasza, że skóra wygląda zdrowiej, jaśniej, jest bardziej sprężysta i dobrze odżywiona.

✔ 90% użytkowników zgłasza poprawę w pigmentacji i wyglądzie porów.

Nowość: BEAR™ 2

Masaż pulsacjami T-Sonic™

"T" w T-Sonic™ to skrót od transdermalny - nazwany tak, ponieważ te pulsacje przemieszczają się przez zewnętrzne warstwy skóry. Pulsacje T-Sonic™ delikatnie masują twarz - a po skierowaniu na obszary podatne na zmarszczki pomagają rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy i wygładzić zmarszczki mimiczne. Wpływają też pozytywnie na mikrokrążenie i drenaż limfatyczny, poprawiając pigmentację, zwiększając blask i zmniejszając opuchliznę. Zwiększają również wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry stosowanych podczas i bezpośrednio po zabiegu, poprawiając tym samym ich skuteczność. BEAR™2 działający na głębokie warstwy skóry

BEAR™ 2 posiada różne rodzaje masażu T-Sonic™ do wyboru - każdy z nich ma swoje własne korzyści.

Lymphatic Drainage Massage - pobudza krążenie limfy w organizmie. Dobry do stosowania wokół oczu i pod linią szczęki.

Deep Tissue Massage - wykorzystuje głęboki ucisk w powolnych odstępach czasu, aby złagodzić napięcie mięśni twarzy. Dobry dla policzków i powyżej linii szczęki.

Trigger Point Massage - wykorzystuje naprzemienne poziomy nacisku w celu złagodzenia napięcia w tkance mięśniowej. Dobry dla szyi.

Shiatsu Massage - wykorzystuje pulsujący nacisk do promowania emocjonalnego i fizycznego spokoju oraz poprawy zmęczenia. Dobry na czoło i skronie.

Reflexology Massage - wykorzystuje delikatny lub mocny nacisk w celu zrelaksowania lub przywrócenia naturalnego poziomu energii. Dobry na środek brwi i wokół ust.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

FOREO BEAR™ 2 body

BEAR 2 body

Żegnamy cellulit!

Kolejną nowością z tej innowacyjnej gamy tonizującej jest wprowadzenie na rynek FOREO BEAR™ 2 body, rewolucyjnego urządzenia stworzonego do remodelowania, ujędrniania i odżywiania ciała. Udowodniono klinicznie, że dzięki 2 typom mikroprądu (Advanced Microcurrent oraz Sculpting Microcurrent), opatentowanemu systemowi Anti-Shock System™ i masażowi T-Sonic™ urządzenie to znacznie zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry dla wymodelowanej i wyrzeźbionej sylwetki. FOREO BEAR 2 body tonizuje, ujędrnia i kształtuje ciało, pomagając wygładzić wygląd cellulitu na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu.(!)Urządzenia BEAR™ 2 body i wszystkich urządzeń z serii należy używać z serum przewodzącym.

KLINICZNE REZULTATY

Udowodnione klinicznie znaczne poprawienie jędrności i elastyczności skóry już w 1 tydzień

Udowodnione klinicznie znaczne zmniejszenie głębokich zmarszczek i drobnych linii w 1 tydzień

Wyniki przed i po regularnym stosowaniu urządzenia BEAR 2 body

2 rewolucyjne typy mikroprądu: Advanced Microcurrent™ + Sculpting Microcurrent™

Anti-Shock System™ 2.0 precyzyjnie dostosowuje zabieg mikroprądowy do skóry.

5 opatentowanych masaży T-Sonic™, każdy oferujący inne korzyści.

Instrukcje wideo Cellulite Booty Camp w aplikacji FOREO przeciw wgłębieniom na udach i pośladkach.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

FOREO BEAR™ 2 eyes & lips

BEAR 2 eyes & lips

Focus na oczy

Unieś brwi, nadaj ustom utraconej objętości oraz zmniejsz drobne linie, zmarszczki i opuchliznę z BEAR™ 2 eyes & lips. Dzięki małym, idealnie pasującym do okolic oczu i ust głowicom (“uszom MISIA”) ten niepozorny gadżet stanie się najlepszym sprzymierzeńcem w walce z oznakami starzenia, na kłopotliwych dla wielu z nas partiach, twarzy. BEAR 2 eyes & lips

Dzięki połączeniu z ujędrniającym i rozjaśniającym SUPERCHARGED™ Eye & Lip Contour Booster, efekty będą jeszcze szybsze i bardziej spektakularne.

KLINICZNIE UDOWODNIONO:

znaczne zmniejszenie linii i zmarszczek.

98% użytkowników zgłasza jaśniejszą i bardziej ożywioną skórę.

83% użytkowników zgłasza, że brwi wyglądają na bardziej uniesione.

Zmniejsza opuchliznę i poprawia jędrność skóry.

Wegańska i nietestowana na zwierzętach formuła z 95% składników pochodzenia naturalnego.

W lini BEAR 2 znalazł się rónież BEAR 2 go, który doskonale sprawdzi się w podróży i wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zmniejszonej wersji urządzenia.

i Autor: Materiały prasowe FOREO