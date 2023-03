Wyborny trik na dodanie włosom objętości. Dzięki temu zachwycisz burzą loków, bez ich obciążenia

Dobrze dobrana fryzura i zdrowe włosy potrafią całkowicie odmienić wizerunek. Od lat pełna objętości fryzura jest trendem, który nigdy nie wychodzi z domu. Kiedyś, by osiągnąć efekt maksymalnego "volume" stosowano sztuczki, które mocno osłabiały nasze kosmyki. Dzisiaj, podobny efekt można osiągnąć przy pomocy pielęgnacji. Na rynku znajdziesz szampony, odżywki oraz maski do włosów, które nie tylko je odżywią, ale także dodadzą spektakularnej objętości. Nu Skin Enterprises, Inc. to globalna firma z branży pielęgnacji urody i wellness, a ich produkty odznaczają się najwyższą jakością.

Jak dodać włosom objętości?

Krok 1 - szampon to podstawa

Renu Volumizing Shampoo do Nu Skin to wyjątkowe połączenie dodającej objętości pielęgnacji z skutecznym oczyszczaniem. Szampon ten nie obciąża włosów i sprawdzi się także u osób z cienkimi włosami, które wymagają odpowiedniego podejścia. Już po pierwszym użyciu włosy stają się miękkie i lśniące. "Zawiera starannie wyselekcjonowaną mieszankę łagodnych środków powierzchniowo czynnych na bazie roślin, które delikatnie usuwają nagromadzone zanieczyszczenia, by włosy były idealnie czyste. Ten lekki szampon zawiera również mieszankę składników pielęgnujących włosy, takich jak pantenol, sól sodowa kwasu piroglutaminowego i stearynian glikolu (glycol stearate), które nadają włosom miękkość, jedwabistą strukturę i blask". Szampon Nu Skin łatwo się zmywa i sprawia, że włosy nie plączą się.

Krok 2 - nie zapominaj o odżywce

Renu Volumizing Conditioner od Nu Skin zapewni efekt tafli na włosach. Co ważne, podobnie jak szampon, nie obciąża ona włosów i sprawdzi się nawet w przypadku przetłuszczających się kosmyków. Zawarte w składzie: olej kokosowy, pantenol i glikol butylenowy dodają włosom miękkości i sprężystości. Już po kilku zastosowaniach włosy stają się sypkie oraz pełne blasku. Odżywka Nu Skin łatwo się spłukuje, a jej resztki nie zostają we włosach.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin

Krok 3 - maskuj się

Ostatnim krokiem podstawowej pielęgnacji włosów jest maska. Hair Mask od Nu Skin to genialna propozycja dla posiadaczek i zniszczonych włosów. Bosko odżywia i dodaje nawilżenia kosmykom. Renu Hair Mask zawiera CS7, którego właściwości uszczelniają, wygładzają i naprawiają wszystkie osłonki włosów, przywracając włosom wspaniałą miękkość i blask. To fajna opcja, by jeszcze bardziej wzmocnić kompleksową pielęgnację i sprawić, by włosy nabrały miękkości l blasku, jak z czerwonego dywanu.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin