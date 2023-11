Wyglądasz jak gwiazda

Zjawiskowy płaszcz na wyprzedaży Reserved. Promocje taka, że dłonie same składają się do oklasków. Płaszcz na jesień z wełną w składzie i w cenie, która zwala z nóg

Jesień serwuje cały wachlarz żywych kolorów od czerwieni po złamany brąz, złoto i zieleń. To także niekończąca się gama szarości – od pastelowych, gołębich po niemal czarne czygranatowe barwy. W jakiej kolorystyce czujesz się teraz dobrze? Ciepłe odcienie podkreślą promienność cery, a z kolei szarości dodadzą szlachetności lokowi. Możesz też śmiało łączyć te dwie grupy kolorów – będą doskonale nawzajem się uzupełniać. Teraz wystarczy znaleźć trencz, marynarkę czy garnitur w takich barwach. Pamiętaj o tym, że powinnaś się w tym czuć wygodnie i pewnie – komfort to hasło jesieni! Zajrzyj na breuninger.com/pl i pomysł na wyjściowe ubranie już masz. Co dalej?

DYSKRETNY UROK ELEGANCJI

Postaw na opcję: jeden mocny element. Wyrównana podkładem cera i powieki ze złotym cieniem i mocno wytuszowanymi rzęsami, czy delikatne rumieńce i usta w matowym, ciemnym kolorze – te propozycje zawsze się sprawdzają, uwierz nam – nie ma osoby, która wyglądałaby w nich źle. I to już – nie dodawaj niczego więcej, postaw na prosty, czysty i mega elegancki efekt. Będzie WOW!

BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY

Każdy makijażysta to przyzna – dobry makeup zaczyna się od zadbanej skóry. To płótno, na którym powstaje sztuka albo kicz. Tak jak twoja garderoba, skóra też potrzebuje zmian, wkraczając w nowy, pogodowy sezon. Przesilenia i naturalny spadek energii odbijają się też na jej kondycji. Dlatego właśnie warto jesienią wprowadzić produkty mocniej regenerujące,naprawcze, odżywcze i odmładzające.

EISENBERG Paris The Eye Serum i Firming Remodelling Cream – to doskonały duet pielęgnacyjny do twarzy i okolic oczu o właściwościach liftingujących, ujędrniających, odbudowujących i rozświetlających. Multiwitaminowy krem do twarzy i konturu oczu zawiera antyrodnikowe witaminy, wyciąg z Grzybów Shiitake, składnik aktywny kluczowy dla jędrności i elastyczności skóry oraz oleje, rośliny i peptydy. Jego lekka, lecz bardzo odżywcza formuła pomaga zredukować zmarszczki, wygładzić, rozświetlić i poprawić owal twarzy.

EISENBERG Paris The Eye Serum to ultraskoncentrowany koktajl witamin, roślin i peptydów, zapewniający doskonałe działanie liftingujące, nawilżające, odblokowujące i niwelujące oznaki zmęczenia. Pomaga w redukcji sińców, korekcji opadających powiek i kurzych łapek, poprawia także mikrokrążenie. Delikatna, choć silna formuła żelowego serum walczy z przedwczesnym starzeniem się skóry. Kontur oczu staje się napięty, wygładzony, odświeżony i wygląda młodziej.

